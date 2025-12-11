MLA caste certificate case: विधायक शकुंतला पोर्ते की जाति मामले की सुनवाई शुरु, कलेक्टोरेट परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

बलरामपुर/राजपुर। प्रतापपुर से भाजपा विधायक शकुंतला पोर्ते की जाति प्रमाण पत्र (MLA caste certificate case) मामले की गुरुवार को बलरामपुर कलेक्टोरेट में सुनवाई शुरु हो गई है। किसी भी अनहोनी से निपटने कलेक्टोरेट परिसर व बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके पूर्व 27 नवंबर को सुनवाई हुई थी, जिसकी तिथि बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी गई थी। पिछली सुनवाई में सर्व आदिवासी समाज के काफी संख्या में लोगों ने कलेक्टोरेट में प्रदर्शन किया था, इसे देखते जिला कार्यालय बलरामपुर के 500 मीटर परिधि में धारा 144 लागू की गई है।