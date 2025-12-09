Collector salute female SI: Video: कलेक्टर ने महिला थाना प्रभारी सुनीता भारद्वाज को किया सैल्यूट, ग्रामीण मारते रहे पत्थर लेकिन नहीं डिगा हौसला

Collector saluted female SI Sunita Bhardwaj (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. अमेरा कोल परियोजना भूमि अधिग्रहण मामले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और ग्रामीण जनों को शांति एवं संयम बरतने की समझाइश देने में प्रशासन और पुलिस अमला लगातार सक्रिय रहा। उस दौरान ग्रामीणों के पथराव के बीच अदम्य साहस, धैर्य और कर्तव्यनिष्ठा का उत्कृष्ट परिचय देने वाली महिला थाना प्रभारी SI सुनीता भारद्वाज (Collector salute female SI) को मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर विलास भोसकर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने सम्मानित किया। इस दौरान कलेक्टर ने एसआई को सैल्यूट किया और कहा कि आपने हमारे जिले का नाम रौशन किया है।
कलेक्टर ने एसआई (Collector salute female SI) की सराहना करते हुए कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में दिशा-निर्देश भले ही उच्च स्तर से दिए जाते हों, लेकिन वास्तविक क्रियान्वयन मैदान में तैनात अधिकारी ही करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस धैर्य, साहस और कुशलता से महिला थाना प्रभारी ने संवेदनशील परिस्थिति को संभाला, वह प्रशंसा योग्य है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने कहा कि पुलिस का मूल दायित्व कानून व्यवस्था बनाए रखना है। पुलिस ट्रेनिंग के दौरान जवान धैर्य और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य के निर्वहन (Collector salute female SI) की शपथ दिलाई जाती है।
सम्मान प्राप्त करने के बाद सुनीता भारद्वाज (Collector salute female SI) ने कहा कि जब कोई अपने दायित्व को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाता है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस तरह से उसे सराहा और सम्मानित किया जाता है तो सभी कठिनाइयां क्षणभर में छोटी प्रतीत होती हैं। मुझे चोटें तो आई थीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं अब उस घटना को भूल चुकी हूं।
अमेरा खदान विस्तार को लेकर ग्रामीणों व पुलिस के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। ग्रामीणों के पथराव में 40 पुलिस अधिकारी-कर्मचारी घायल हुए थे। पथराव के दौरान महिला थाना प्रभारी सुनीता भारद्वाज (Collector salute female SI) अकेली फंस गई थीं।
इस दौरान ग्रामीणों ने मानवता को शर्मसार करते हुए उनपर लगातार पत्थर बरसाए। वे गिर गईं थीं, फिर भी पत्थर मारते रहे। उनका सुरक्षा शील्ड भी टूट गया था, लेकिन साहस का परिचय देते हुए वे डटी (Collector salute female SI) रहीं। बाद में अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें बचाया था।
