Collector salute female SI: Video: कलेक्टर ने महिला थाना प्रभारी सुनीता भारद्वाज को किया सैल्यूट, ग्रामीण मारते रहे पत्थर लेकिन नहीं डिगा हौसला

अंबिकापुर. अमेरा कोल परियोजना भूमि अधिग्रहण मामले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और ग्रामीण जनों को शांति एवं संयम बरतने की समझाइश देने में प्रशासन और पुलिस अमला लगातार सक्रिय रहा। उस दौरान ग्रामीणों के पथराव के बीच अदम्य साहस, धैर्य और कर्तव्यनिष्ठा का उत्कृष्ट परिचय देने वाली महिला थाना प्रभारी SI सुनीता भारद्वाज (Collector salute female SI) को मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर विलास भोसकर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने सम्मानित किया। इस दौरान कलेक्टर ने एसआई को सैल्यूट किया और कहा कि आपने हमारे जिले का नाम रौशन किया है।