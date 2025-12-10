अब न बारिश का डर, न खतरे का… PM आवास योजना बना कई गरीबों का सहारा, बदली ग्रामीण परिवार की जिंदगी

शोभित ने कहा की प्रधानमंत्री आवास योजना ने मेरा जीवन बदल दिया। अब न बारिश का डर है, न किसी और खतरे का। यह घर हमारी खुशियों की नई शुरुआत है। राज्यभर में इस योजना ने शोभित जैसे हजारों परिवारों के सपनों को नई उड़ान दी है। जहां कभी कच्चे मकानों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, वहीं अब पक्के घर मिलने से ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित तथा सम्मानजनक जीवन का अवसर मिल रहा है।