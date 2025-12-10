10 दिसंबर 2025,

बुधवार

बलरामपुर

अब न बारिश का डर, न खतरे का… PM आवास योजना बना कई गरीबों का सहारा, बदली ग्रामीण परिवार की जिंदगी

PM Awas Yojana: बलरामपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है।

बलरामपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 10, 2025

अब न बारिश का डर, न खतरे का... PM आवास योजना बना कई गरीबों का सहारा, बदली ग्रामीण परिवार की जिंदगी(photo-patrika)

अब न बारिश का डर, न खतरे का... PM आवास योजना बना कई गरीबों का सहारा, बदली ग्रामीण परिवार की जिंदगी(photo-patrika)

PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। गरीबी और कच्चे मकानों की असुरक्षा झेल रहे ग्रामीणों के लिए यह योजना स्थायी आश्रय और सम्मानजनक जीवन का आधार बन रही है।

PM Awas Yojana: ग्रामीणों के सपनों को पंख

राज्य के विभिन्न जिलों की तरह बलरामपुर जिले से भी इस योजना के सफल क्रियान्वयन की प्रेरक कहानियाँ सामने आई हैं। जनपद पंचायत बलरामपुर के ग्राम चंदौरा निवासी शोभित बेक भी उन्हीं लाभार्थियों में शामिल हैं, जिनका जीवन इस योजना ने पूरी तरह बदल दिया।

कभी मिट्टी के कच्चे घर में परिवार के साथ रहने को मजबूर शोभित के लिए सीमित आय में पक्का घर बनाना असंभव था। कृषि और मजदूरी के सहारे चल रही जिंदगी में सुरक्षित आवास का सपना हमेशा दूर ही नजर आता था।

शोभित बेक को मिला मजबूत और सुरक्षित घर

वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 1 लाख 20 हजार रुपये की स्वीकृत राशि ने उनके जीवन में नई उम्मीद जगाई। सरकारी अनुदान के साथ महात्मा गांधी नरेगा से मिली मजदूरी सहायता ने पक्का, सुरक्षित और सुविधाजनक घर का निर्माण संभव बनाया। आज शोभित बेक का परिवार मजबूत छत के नीचे बिना किसी भय या असुरक्षा के जीवन व्यतीत कर रहा है।

शोभित ने कहा की प्रधानमंत्री आवास योजना ने मेरा जीवन बदल दिया। अब न बारिश का डर है, न किसी और खतरे का। यह घर हमारी खुशियों की नई शुरुआत है। राज्यभर में इस योजना ने शोभित जैसे हजारों परिवारों के सपनों को नई उड़ान दी है। जहां कभी कच्चे मकानों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, वहीं अब पक्के घर मिलने से ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित तथा सम्मानजनक जीवन का अवसर मिल रहा है।

Updated on:

10 Dec 2025 05:35 pm

Published on:

10 Dec 2025 05:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / अब न बारिश का डर, न खतरे का… PM आवास योजना बना कई गरीबों का सहारा, बदली ग्रामीण परिवार की जिंदगी

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

