बलरामपुर

Illegal paddy: सीजी-यूपी बॉर्डर पर पहुंचे कलेक्टर, कहा- धान तस्करों पर रखो कड़ी नजर, इधर SDM ने पकड़ लिया ट्रक में लदा 400 बोरा धान

Illegal paddy: अवैध धान परिवहन पर प्रशासन की कड़ी नजर, अंतरराज्यीय चेक पोस्टों पर खुद पहुंच रहे कलेक्टर, अब तक 10 हजार 600 क्विंटल से अधिक अवैध धान व 39 वाहन किए गए हैं जब्त

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 07, 2025

Illegal paddy

Collector on CG-UP border (Photo- Patrika)

बलरामपुर। धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाए रखने कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने रविवार की अलसुबह सीजी-यूपी बॉर्डर स्थित अंतरराज्यीय चेक पोस्ट धनवार का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने चेक पोस्ट में तैनात कर्मचारियों से जांच प्रक्रिया तथा सुरक्षा की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने धान के अवैध परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। इधर वाड्रफनगर एसडीएम ने उत्तर प्रदेश से ट्रक में भरकर आया 400 बोरा अवैध धान (Illegal paddy) पकड़ा। बताया जा रहा है कि धान खरीदी शुरु होने के बाद से बलरामपुर जिला प्रशासन की टीम ने 10 हजार 600 क्विंटल से अधिक अवैध धान तथा 39 वाहन जब्त किए हैं।

अंतरराज्यीय चेक पोस्ट के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर कटारा ने कहा कि धान खरीदी (Illegal paddy) के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अवैध परिवहन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच प्रक्रिया, सीसीटीवी, वाहनों के प्रवेश-निकास पंजी तथा कर्मचारियों की ड्यूटी सूची का भी अवलोकन किया।

उन्होंने चेक पोस्ट में संबंधितों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे हर स्थिति में सतर्क रहें और आने-जाने वाले सभी वाहनों की सघन जांच सुनिश्चित करें। उन्होंने कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का गंभीरता से पालन करने और ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने को कहा।

कलेक्टर कटारा ने कहा कि यदि किसी वाहन में धान (Illegal paddy) या अन्य कृषि उपज परिवहन का संदेह हो, तो उसकी पूरी जांच करें। उन्होंने संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जांच कार्यवाही पारदर्शी, त्वरित और निर्धारित नियमों के अनुरूप हो। इस दौरान कलेक्टर ने चुनापाथर चेक पोस्ट का भी निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश भी दिए।

Illegal paddy: 400 बोरी अवैध धान से भरा ट्रक जब्त

जिले में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा अवैध धान परिवहन पर निगरानी रखी जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की ओर से एक ट्रक में अवैध रूप से धान (Illegal paddy) लाए जाने की जानकारी प्राप्त होते ही प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रक को पकड़ा गया।

ट्रक नम्बर सीजी 29 एएफ 0480 में लगभग 400 बोरी अवैध धान लोड था, जिसे बिना वैध दस्तावेजों के जिले की सीमा में लाया जा रहा था। प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को रोका, सामग्री की जांच की और धान को कब्जे में लेकर वाहन को संबंधित थाने के सुपुर्द कर दिया है।

वाड्रफनगर एसडीएम नीर नंदेहा ने कहा है कि जिले में धान खरीदी (Illegal paddy) सीजन के दौरान प्रत्येक स्तर पर अवैध गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही है। चेक पोस्टों पर निगरानी को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। उन्होंने कहा है कि आगे भी अवैध परिवहन, भंडारण गतिविधियों पर सतत निगरानी रखते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अब तक 10654.10 क्विंटल धान और 39 वाहन जब्त

कलेक्टर राजेंद्र कटारा के निर्देशन में जिले में अवैध धान भंडारण (Illegal paddy) एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन सभी अंतरराज्यीय सीमाओं एवं चेक पोस्टों पर चौकसी को और मजबूत करते हुए 24 घंटे निगरानी कर रहा है। इसके तहत संदिग्ध वाहनों, परिवहन गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

पारदर्शी एवं निष्पक्ष धान खरीदी नीति के तहत अब तक जिले में कुल 76 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें 10654.10 क्विंटल अवैध धान एवं 29 चार पहिया वाहन व 10 दो पहिया कुल 39 वाहनों को जब्त किया गया है, जो कि प्रशासन की सतत निगरानी तथा संयुक्त दलों की सक्रियता का परिणाम है।

सभी अंतरराज्यीय एवं आंतरिक चेक पोस्टों पर भी टीमों को तैनात किया गया है। साथ ही प्रत्येक अनुविभाग में गठित निगरानी दल रात्रि कालीन गश्त के साथ ही आने-जाने वाले वाहनों की सघन (Illegal paddy) जांच की जा रही हैं और मंडी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर नागरिकों एवं किसानों से अपील की है कि यदि अवैध धान परिवहन या भंडारण से संबंधित कोई भी संदिग्ध गतिविधि या सूचना मिले तो तुरंत सूचित करें।

07 Dec 2025 07:50 pm

