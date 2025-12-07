Illegal paddy: सीजी-यूपी बॉर्डर पर पहुंचे कलेक्टर, कहा- धान तस्करों पर रखो कड़ी नजर, इधर SDM ने पकड़ लिया ट्रक में लदा 400 बोरा धान

बलरामपुर। धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाए रखने कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने रविवार की अलसुबह सीजी-यूपी बॉर्डर स्थित अंतरराज्यीय चेक पोस्ट धनवार का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने चेक पोस्ट में तैनात कर्मचारियों से जांच प्रक्रिया तथा सुरक्षा की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने धान के अवैध परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। इधर वाड्रफनगर एसडीएम ने उत्तर प्रदेश से ट्रक में भरकर आया 400 बोरा अवैध धान (Illegal paddy) पकड़ा। बताया जा रहा है कि धान खरीदी शुरु होने के बाद से बलरामपुर जिला प्रशासन की टीम ने 10 हजार 600 क्विंटल से अधिक अवैध धान तथा 39 वाहन जब्त किए हैं।