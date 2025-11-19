Illegal paddy seized: रात में ट्रक से उतारा जा रहा था 300 बोरा अवैध धान, खबर मिलते ही पहुंची प्रशासन की टीम, जब्त कर किया सील

सीतापुर। सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेलगांव में मंगलवार की रात 1 ट्रक में 300 बोरा धान (Illegal paddy seized) भरकर पहुंचा था। उसे स्थानीय निवासी के घर पर उतारा जा रहा था। ग्रामीणों ने देखा तो अवैध धान होने की सूचना प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार समेत अन्य प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और धान को जब्त कर लिया। पूछताछ में पता चला कि ट्रक जशपुर से धान लेकर यहां पहुंचा था। प्रशासन ने मामले में 300 बोरी धान जब्त कर सीलबंद की कार्रवाई की। धान उक्त व्यक्ति के ही सुपुर्द कर किसी भी प्रकार से हेरफेर नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।