Illegal paddy seized: रात में ट्रक से उतारा जा रहा था 300 बोरा अवैध धान, खबर मिलते ही पहुंची प्रशासन की टीम, जब्त कर किया सील

Administration team seized illegal paddy (Photo- Patrika)
सीतापुर। सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेलगांव में मंगलवार की रात 1 ट्रक में 300 बोरा धान (Illegal paddy seized) भरकर पहुंचा था। उसे स्थानीय निवासी के घर पर उतारा जा रहा था। ग्रामीणों ने देखा तो अवैध धान होने की सूचना प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार समेत अन्य प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और धान को जब्त कर लिया। पूछताछ में पता चला कि ट्रक जशपुर से धान लेकर यहां पहुंचा था। प्रशासन ने मामले में 300 बोरी धान जब्त कर सीलबंद की कार्रवाई की। धान उक्त व्यक्ति के ही सुपुर्द कर किसी भी प्रकार से हेरफेर नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है। देखने में आया है कि कई लोग दूसरे जिलों व राज्यों से अवैध धान (Illegal paddy seized) लाकर यहां के खरीदी केंद्रों में खपाते हैं। शासन-प्रशासन द्वारा इस पर सख्ती से रोक लगाई गई है। इसके बावजूद कुछ लोग इस अवैध धंधे में लिप्त हैं।
इसी बीच सीतापुर के बेलगांव में मंगलवार की रात ट्रक से 300 बोरी अवैध रूप से धान (Illegal paddy seized) उतारे जाने की सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार राजेश यादव, सीनियर सहकारिता निरीक्षक सैनाथ केरकेट्टा, खाद्य निरीक्षक सरस्वती राजवाड़े तथा स्थानीय पटवारी की टीम ने मौके पर दबिश दी।
जांच में 300 बोरी धान बरामद हुआ, साथ ही अनलोडिंग कर लौट रहा ट्रक भी पाया गया। धान को मुकेश गुप्ता के घर में उतारा गया था। इस पर प्रशासनिक टीम ने धान जब्त (Illegal paddy seized) कर सीलबंदी की कार्रवाई करते हुए मुकेश गुप्ता की सुपुर्दगी में दिया है। अधिकारियों ने धान खरीदी होने तक विक्रय और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
नायब तहसीलदार राजेश यादव का कहना है कि हमें ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि बाहरी जिले से धान लाकर अनलोड किया जा रहा है। मौके पर जांच में 300 बोरी धान (Illegal paddy seized) पाया गया, जिसे तुरंत सील कर दिया गया है। धान खरीदी होने तक इस धान का न तो विक्रय किया जा सकेगा और न ही परिवहन। आदेश उल्लंघन की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
