Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

Road accident: किशोरी को बैठाकर तेज रफ्तार में बाइक दौड़ा रहा था युवक, NH पर वाहन से टकराकर दोनों की मौत

Road accident: मालवाहक वाहन में टकराने के बाद बाइक के हो गए कई टुकड़े, सिर में गंभीर चोट लगने से दोनों की चली गई जान

less than 1 minute read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 18, 2025

Road accident

Bike condition after accident (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर/पटना. अंबिकापुर-मनेंद्रगढ़ नेशनल हाइवे क्रमांक-43 पर पटना थाना क्षेत्र के ग्राम महोरा में रविवार की देर शाम बाइक सवार युवक व किशोरी मालवाहक वाहन से टकरा गए। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत (Road accident) हो गई। बताया जा रहा है कि युवक काफी तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था, इसी दौरान अनियंत्रित होकर वह वाहन से टकरा गया। हादसे में युवक व किशोरी की मौत से उनके परिजनों में मातम पसरा हुआ है।

कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टेंगनी निवासी यज्ञ सिंह पिता प्रताप सिंह (18) अपनी बाइक पर ग्राम छोटे झूमर निवासी मनीषा सिंह पिता कृष्णा सिंह (16) को बैठाकर रविवार की शाम तेज रफ्तार (Road accident) में जा रहा था।

दोनों रात करीब 8 बजे अंबिकापुर-मनेंद्रगढ़ नेशनल हाइवे पर ग्राम महोरा के पास पहुंचे ही थे कि बाइक अनियंत्रित होकर माल वाहक से टकरा गई। हादसे (Road accident) में युवक व किशोरी हवा में उछलते हुए सिर के बल सडक़ पर जा गिरे। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तेज टक्कर से बाइक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

Road accident: ले जाया गया अस्पताल

हादसे (Road accident) के बाद आस-पास के ग्रामीणों ने घटना की सूचना पटना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों का शव जिला अस्पताल बैकुंठपुर भिजवाया। यहां मरच्यूरी में उनका शव रखा गया। सोमवार को पीएम पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया गया। युवक व किशोरी की मौत से परिजनों में मातम पसरा हुआ है।

ये भी पढ़ें

Advocate beaten: प्रधान आरक्षक ने भाई व साथियों के साथ मिलकर वकील, पत्नी और बेटे को पीटा, बर्खास्त करने की मांग
अंबिकापुर
Advocate beaten

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 12:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Road accident: किशोरी को बैठाकर तेज रफ्तार में बाइक दौड़ा रहा था युवक, NH पर वाहन से टकराकर दोनों की मौत

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Administration in action: समिति प्रबंधक और ऑपरेटर हड़ताल पर, एसडीएम और तहसीलदार ने उपार्जन केंद्रों का तुड़वाया ताला

Administration in action
कोरीया

SDM caught illegal paddy: महिला एसडीएम ने फिल्मी स्टाइल में पीछा कर पिकअप को पकड़ा, 259 बोरा अवैध धान जब्त

SDM caught illegal paddy
कोरीया

Crime news: महाराष्ट्र में मजदूरी करने गए एक ही परिवार के 5 सदस्य को बनाया बंधक, नहीं दे रहे पैसे, मोबाइल भी छीन लिए

Crime news
कोरीया

Cyber crime: न्यूड युवती ने 72 साल के बुजुर्ग को किया कॉल और खींच ली फोटो, फिर ब्लैकमेल कर ऐंठे थे 32 लाख, 2 और आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार

Cyber crime
कोरीया

Montha cyclone: मोंथा तूफान के दौरान हुई बारिश से खेतों में डूबी धान की फसल, 484 किसानों ने की ऑनलाइन शिकायत, सर्वे शुरु

Montha cyclone
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.