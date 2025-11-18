Road accident: किशोरी को बैठाकर तेज रफ्तार में बाइक दौड़ा रहा था युवक, NH पर वाहन से टकराकर दोनों की मौत

Bike condition after accident (Photo- Patrika)
बैकुंठपुर/पटना. अंबिकापुर-मनेंद्रगढ़ नेशनल हाइवे क्रमांक-43 पर पटना थाना क्षेत्र के ग्राम महोरा में रविवार की देर शाम बाइक सवार युवक व किशोरी मालवाहक वाहन से टकरा गए। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत (Road accident) हो गई। बताया जा रहा है कि युवक काफी तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था, इसी दौरान अनियंत्रित होकर वह वाहन से टकरा गया। हादसे में युवक व किशोरी की मौत से उनके परिजनों में मातम पसरा हुआ है।
कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टेंगनी निवासी यज्ञ सिंह पिता प्रताप सिंह (18) अपनी बाइक पर ग्राम छोटे झूमर निवासी मनीषा सिंह पिता कृष्णा सिंह (16) को बैठाकर रविवार की शाम तेज रफ्तार (Road accident) में जा रहा था।
दोनों रात करीब 8 बजे अंबिकापुर-मनेंद्रगढ़ नेशनल हाइवे पर ग्राम महोरा के पास पहुंचे ही थे कि बाइक अनियंत्रित होकर माल वाहक से टकरा गई। हादसे (Road accident) में युवक व किशोरी हवा में उछलते हुए सिर के बल सडक़ पर जा गिरे। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तेज टक्कर से बाइक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।
हादसे (Road accident) के बाद आस-पास के ग्रामीणों ने घटना की सूचना पटना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों का शव जिला अस्पताल बैकुंठपुर भिजवाया। यहां मरच्यूरी में उनका शव रखा गया। सोमवार को पीएम पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया गया। युवक व किशोरी की मौत से परिजनों में मातम पसरा हुआ है।
