Advocate beaten: प्रधान आरक्षक ने भाई व साथियों के साथ मिलकर वकील, पत्नी और बेटे को पीटा, बर्खास्त करने की मांग

Advocate beaten: मारपीट में घायल वकील के पैर में आईं गंभीर चोटें, एसपी से मिलकर की कार्रवाई की मांग, आरोपी पुलिसकर्मी की पैरवी नहीं करने का अधिवक्ता संघ ने लिया निर्णय, एसपी ने किया सस्पेंड

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 17, 2025

Advocate beaten

Advocates reached in SP office (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. गांधीनगर थाने में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक ने अपने भाई व साथियों के साथ मिलकर रविवार की रात अधिवक्ता राजेश तिवारी, उनकी पत्नी व बेटे के साथ मारपीट (Advocate beaten) की। अधिवक्ता की रिपोर्ट पर गांधीनगर पुलिस ने प्रधान आरक्षक, उसके भाई व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। इधर अधिवक्ता संघ ने एसपी से मुलाकात कर प्रधान आरक्षक की बर्खास्तगी की मांग की। वहीं एसपी ने प्रधान आरक्षक को सस्पेंड कर दिया है।

अधिवक्ता राजेश तिवारी शहर के गांधीनगर थाना अंतर्गत पटेलपारा फुंदुरडिहारी के रहने वाले हैं। रविवार की रात करीब 11 बजे राजेश तिवारी का पुत्र राहुल तिवारी (Advocate beaten) कार को गेट के अंदर पोर्च में खड़ा करने के लिए वाहन को बैक करने घर के समीप तिराहा के पास गया था।

तिराहे के पास वाहन को मोड़ ही रहा था कि प्रधान आरक्षक संतोष कश्यप और उसके साथ एक अन्य युवक अपनी कार को राहुल तिवारी के वाहन के सामने अड़ा दिया और गाली-गलौज (Advocate beaten) करते हुए वाहन से खींचकर राहुल तिवारी के साथ मारपीट करने लगा। वहीं धक्का दिए जाने से कार का चक्का नाली में चला गया।

इस दौरान राहुल तिवारी ने मोबाइल से कॉल कर अपने पिता को जानकारी दी। अधिवक्ता राजेश तिवारी पत्नी के साथ मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर प्रधान आरक्षक व उसके साथी को वापस भेज दिए।

Advocate beaten: दोबारा लौटकर की मारपीट

इसके बाद अधिवक्ता राजेश तिवारी पत्नी के साथ घर जा रहे थे और बेटे को बोले कि गाड़ी लेकर वह आए। वे घर पहुंचे भी नहीं थे कि प्रधान आरक्षक अपने भाई संदीप कश्यप व दो अन्य के साथ पुन: मौके पर पहुंचकर राहुल तिवारी के साथ मारपीट (Advocate beaten) करने लगे। उसने आवाज देकर पिता को बुलाया।

राजेश तिवारी फिर अपनी पत्नी के साथ मौके पर पहुंचे तो सभी ने मिलकर इन दोनों के साथ भी मारपीट की। मारपीट से अधिवक्ता का पैर फ्रैक्चर हो गया है और शरीर के अन्य हिस्से में चोटें आई है। अधिवक्ता ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी संतोष कश्यप, संदीप कश्यप व अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

ब्राह्मण समाज में आक्रोश, एसपी को ज्ञापन

सरगुजा संभागीय सर्व ब्राह्मण समाज ने पुलिसकर्मी संतोष कश्यप की गिरफ्तारी (Advocate beaten) और बर्खास्तगी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंपा है। राजेश अग्रवाल सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं।

समाज द्वारा चेतावनी दी गई है कि 24 घंटे के भीतर प्रधान आरक्षक संतोष कश्यप की गिरफ्तारी नहीं होती है तो मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे के दिन हेलीपैड पर बड़ा धरना-प्रदर्शन (Advocate beaten) किया जाएगा। समाज ने आरोप लगाया कि एक पुलिसकर्मी द्वारा ऐसा अपराध करना विभागीय शपथ का उल्लंघन और कानून-व्यवस्था की अवहेलना है। मामले में एसपी ने प्रधान आरक्षक को सस्पेंड कर दिया है।

Cold wave alert

