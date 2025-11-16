Cold wave alert: सरगुजा में शीतलहर का अलर्ट जारी, अंबिकापुर का तापमान पहुंचा 6.2 डिग्री, टूट चुका है 57 वर्ष का रिकॉर्ड

अंबिकापुर. अब तक नवंबर महीने में ठंड ने पिछले 57 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सरगुजा में 10 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर (Cold wave alert) की स्थिति बनी हुई है। शनिवार की रात का न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री दर्ज किया गया है। जो सामान्य औसत से 6 डिग्री कम है। वहीं मैनपाट व बलरामपुर जिले के सामरीपाट का तापमान 5 डिग्री से भी नीचे है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। जिले में भारी शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है।