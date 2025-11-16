CG politics: Video: राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस का पलटवार, कहा- …भाजपा को इतना घमंड नहीं करना चाहिए

Patrika LogoSwitch to English

CG politics: भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती में शामिल होने पहुंचे वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने राहुल गांधी को लेकर कही थे ये बात, सिंहदेव ने दिया जवाब

CG politics: भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती में शामिल होने पहुंचे वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने राहुल गांधी को लेकर कही थे ये बात, सिंहदेव ने दिया जवाब

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 16, 2025

CG politics

Former Deputy CM (Photo- Video grab)

अंबिकापुर। भाजपा व कांग्रेस में आए दिन एक-दूसरे के नेताओं को लेकर बयानबाजी (CG politics) होती रहती है। बिहार चुनाव में आए नतीजों के बाद यह और बढ़ गई है। इसी कड़ी में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने अंबिकापुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने राहुल गांधी को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ‘ही इन नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स।’ वहीं कांग्रेस को डूबती नाव पर सवार बताया था। इसे लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक समय लोकसभा में 2 सीटों पर थीं, जनता ने यदि मौका दिया है तो इतना घमंड नहीं करना चाहिए।

सिंहदेव ने कहा कि राहुल गांधी (CG politics) देशहित में काम करते हैं। उन्होंने जितने भी मुद्दे उठाए हैं, समय के साथ वे सारी बातें सही निकलती हैं। जिसे निचले स्तर की राजनीति कहते हैं, राहुल कभी भी उसमें भागीदार नहीं दिखेंगे। उन्होंने कहा कि देशहित की बातें जो एक जनप्रतिनिधि के माध्यम से होती है, उसमें राहुल गांधी हमेशा दिखेंगे।

उन जगहों पर उनकी आवश्यकता भी देश को है। आने वाले समय में उनकी भूमिका और सुदृढ़ होती जाएंगी। वित्तमंत्री ओपी चौधरी द्वारा राहुल गांधी और कांग्रेस (CG politics) को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि गांधी परिवार को लेकर उनकी परिभाषा क्या है? पता नहीं, वे किसके बारे में बोल रहे हैं। उन्हें नाम लेकर बोल देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भाजपा एक बात भूल जाती है कि एक समय देश के लोकसभा सीटों में उनकी स्थिति 2 सीट की हो गई थी। उन्हें इतना दंभ नहीं भरना चाहिए, इतना घमंड नहीं होना चाहिए। लोगों ने यदि मौका दिया है तो ये भाव नहीं आना चाहिए कि बस हम ही हम हैं। ये स्थिति उनके नेताओं (CG politics) और देश हित के लिए भी अच्छा नहीं है।

CG politics: एसआईआर फॉर्म को लेकर कही ये बात

एसआईआर को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने कहा कि मैंने अपना फॉर्म भरा है, परिवार के लोगों ने भी भरा है। अब 9 दिसंबर का इंतजार है कि लिस्ट में हमारा नाम छपता है की नहीं या कट जाता है।

Published on:

16 Nov 2025 07:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / CG politics: Video: राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस का पलटवार, कहा- …भाजपा को इतना घमंड नहीं करना चाहिए

