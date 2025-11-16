CG politics: Video: राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस का पलटवार, कहा- …भाजपा को इतना घमंड नहीं करना चाहिए

अंबिकापुर। भाजपा व कांग्रेस में आए दिन एक-दूसरे के नेताओं को लेकर बयानबाजी (CG politics) होती रहती है। बिहार चुनाव में आए नतीजों के बाद यह और बढ़ गई है। इसी कड़ी में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने अंबिकापुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने राहुल गांधी को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ‘ही इन नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स।’ वहीं कांग्रेस को डूबती नाव पर सवार बताया था। इसे लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक समय लोकसभा में 2 सीटों पर थीं, जनता ने यदि मौका दिया है तो इतना घमंड नहीं करना चाहिए।