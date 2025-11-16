Umesh custodial death case: पुलिस हिरासत में मौत मामला: 8वें दिन उमेश का शव लेने को परिजन हुए तैयार, किया गया अंतिम संस्कार

अंबिकापुर। बलरामपुर पुलिस की कस्टडी (Umesh custodial death case) में ज्वेलर्स दुकान में चोरी के आरोपी उमेश सिंह की मौत हो गई थी। इस मामले में काफी बवाल हुआ था। परिजनों ने पुलिस द्वारा की गई पिटाई से मौत का आरोप लगाया था, जबकि पुलिस ने सिकलसेल एनिमिया से मौत की बात कही थी। पुलिस ने उसकी इस बीमारी के इलाज की हिस्ट्री भी साझा की थी। इधर परिजन उमेश का शव लेने को तैयार नहीं थे। मामले की मजिस्ट्रियल जांच जारी है। इसी बीच 8वें दिन परिजन ने शव का निरीक्षण किया, इसके बाद उन्हें शव सुपुर्द किया गया। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। उन्हें उम्मीद है कि मामले में उन्हें उचित न्याय मिलेगा।