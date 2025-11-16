Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Umesh custodial death case: पुलिस हिरासत में मौत मामला: 8वें दिन उमेश का शव लेने को परिजन हुए तैयार, किया गया अंतिम संस्कार

Umesh custodial death case: शव का निरीक्षण करने परिवार के 5 सदस्यों को प्रशासन ने बुलाया, तहसीलदार व 3 डॉक्टरों की मौजूदगी में किया निरीक्षण, फिर सुपुर्द किया गया शव

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 16, 2025

Umesh custodial death case

Umesh dead body gave to relatives (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। बलरामपुर पुलिस की कस्टडी (Umesh custodial death case) में ज्वेलर्स दुकान में चोरी के आरोपी उमेश सिंह की मौत हो गई थी। इस मामले में काफी बवाल हुआ था। परिजनों ने पुलिस द्वारा की गई पिटाई से मौत का आरोप लगाया था, जबकि पुलिस ने सिकलसेल एनिमिया से मौत की बात कही थी। पुलिस ने उसकी इस बीमारी के इलाज की हिस्ट्री भी साझा की थी। इधर परिजन उमेश का शव लेने को तैयार नहीं थे। मामले की मजिस्ट्रियल जांच जारी है। इसी बीच 8वें दिन परिजन ने शव का निरीक्षण किया, इसके बाद उन्हें शव सुपुर्द किया गया। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। उन्हें उम्मीद है कि मामले में उन्हें उचित न्याय मिलेगा।

दरअसल बलरामपुर के दहेजवार चौक स्थित धनंजय ज्वेलर्स में चोरी के 9 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इनमें 4 खरीदार व सहयोगी भी शामिल थे। इनमें से 8 लोगों को पुलिस ने 9 नवंबर को जेल भेज दिया था, जबकि चोरी के एक आरोपी उमेश सिंह 19 वर्ष की पुलिस कस्टडी (Umesh custodial death case) में 9 नवंबर की सुबह ही मौत हो गई थी।

पुलिस आरोपी से चोरी के जेवर बरामद करने के बाद उसके घर सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम नकना से लेकर वापस लौट रही थी। पुलिस के अनुसार इसी बीच उसकी तबियत बिगड़ गई और उसे बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी मौत (Umesh custodial death case) हो गई थी।

इस मामले में परिजनों ने पुलिस की पिटाई से उसकी मौत का आरोप लगाया था। जबकि पुलिस ने सिकलसेल एनिमिया बीमारी से पीडि़त होने की वजह से उसकी मौत की बात कही थी।

परिजनों ने शव लेने से किया था इनकार

परिजनों ने उमेश का शव लेने से इनकार कर दिया था। इसी बीच पुलिस उसका शव अस्पताल से लेकर भाग निकली थी। इस दौरान बलरामपुर थाने के सामने प्रदर्शन कर रहे परिजन पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। बाद में पुलिस ने उमेश का शव राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मरच्यूरी (Umesh custodial death case) में सुरक्षा में रखवाया गया था।

इधर परिजन ने शव का दोबारा पीएम कराने, 1 करोड़ रुपए मुआवजा व पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग आईजी से की थी। मामले की मजिस्ट्रियल जांच चलने की बात आईजी ने कही थी तथा एक निरीक्षक समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया था।

Umesh custodial death case: 8वें दिन सुपुर्द किया गया शव

7 दिन से उमेश का शव (Umesh custodial death case) मरच्यूरी में ही पड़ा हुआ था। 8वें दिन रविवार को 5 परिजनों को तहसीलदार रुपाली मेश्राम व 3 डॉक्टरों की मौजूदगी में शव का निरीक्षण कराया गया। इसके बाद शव उनके सुपुर्द कर दिया गया। इसके बाद परिजन ने ग्राम नकना में उसका अंतिम संस्कार किया। फिलहाल मामले में मजिस्ट्रियल जांच जारी है। परिजन भी इस उम्मीद में है कि उन्हें सही न्याय मिलेगा।

ये भी पढ़ें

Child birth in toilet: महिला के गर्भ से अचानक गायब हो गया बच्चा, नर्सों ने खोजबीन की तो टॉयलेट के कमोड में मिला, तोडक़र निकाला
अंबिकापुर
Child birth in toilet

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 03:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Umesh custodial death case: पुलिस हिरासत में मौत मामला: 8वें दिन उमेश का शव लेने को परिजन हुए तैयार, किया गया अंतिम संस्कार

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Birsa Munda Jayanti: मंत्री ओपी चौधरी बोले- अंग्रेजों से लड़ते हुए भगवान बिरसा मुंडा ने अपना जीवन कर दिया न्योछावर, वर्चुअली जुड़े PM मोदी

Birsa Munda Jayanti
अंबिकापुर

Paddy procurement start: धान खरीदी शुरु, कलेक्टर ने धान बेचने पहुंचे एकलौते किसान का फूल माला पहनाकर किया स्वागत, कही ये बातें

Paddy procurement start
अंबिकापुर

Child birth in toilet: महिला के गर्भ से अचानक गायब हो गया बच्चा, नर्सों ने खोजबीन की तो टॉयलेट के कमोड में मिला, तोडक़र निकाला

Child birth in toilet
अंबिकापुर

Road accident: सडक़ हादसे में 2 युवकों की मौत, एनएच पर एक को कार ने मारी टक्कर तो दूसरा खुद हुआ शिकार

Road accident
अंबिकापुर

Commits suicide: शादी को हुए थे 10 दिन, पति कमरे में पहुंचा तो पत्नी की फांसी पर लटकती मिली लाश

Commits suicide
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.