Child birth in toilet: महिला के गर्भ से अचानक गायब हो गया बच्चा, नर्सों ने खोजबीन की तो टॉयलेट के कमोड में मिला, तोडक़र निकाला

अंबिकापुर. मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एमसीएच में शनिवार को उस समय हडक़ंप मच गया, जब महिला को पता चला कि उसके पेट में बच्चा हलचल नहीं (Child birth in toilet) कर रहा है। उसने इसकी जानकारी नर्सों को दी। नर्सों ने जब जांच की तो पता चला की पेट में बच्चा नहीं है और प्रसव हो गया है। पूछने पर उसने बताया कि कुछ समय पूर्व शौच के लिए गई थी, वहां जाकर देखा गया तो शौचालय के कमोड में नवजात के फंसे होने के संकेत मिले। इसके बाद सफाई कर्मचारियों द्वारा तत्काल कमोड को तोड़ा गया और नवजात को सुरक्षित बाहर निकाला गया। नवजात को विशेष निगरानी में एसएनसीयू में रखा गया है।