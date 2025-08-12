12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अंबिकापुर

Delivery on floor case: अस्पताल में फर्श पर महिला ने दिया था बच्चे को जन्म, 4 घंटे नदारद थे डॉक्टर-नर्स, महिला आरएचओ सस्पेंड

Delivery on floor case: रक्षाबंधन के दिन प्रसव पीड़ा होने पर गर्भवती महिला अपनी सास के साथ आई थी भटगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल बंद कर ड्यूटी से गायब थे डॉक्टर-नर्स

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 12, 2025

Delivery on floor case
Child birth on hospital floor (Photo- DB)

अंबिकापुर/भटगांव। सूरजुपर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भटगांव में 9 अगस्त को एक महिला ने फर्श पर बच्चे को जन्म (Delivery on floor case) दिया था। अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर, नर्स समेत अन्य स्टाफ 4 घंटे तक ड्यूटी से गायब थे। 4 घंटे बाद डॉक्टर वहां पहुंची तो इलाज शुरु किया। उसने प्रसूता की सास से फर्श पर लगा खून भी साफ कराया था। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर जांच पश्चात महिला आरएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि मेडिकल ऑफिसर व स्टाफ नर्स पर कार्रवाई के लिए जांच प्रतिवेदन रायपुर भेजा गया है।

सूरजपुर जिले के ओडग़ी विकासखंड निवासी कुन्ती पंडो 27 वर्ष अपनी सास इंजोरिया पंडो के साथ भटगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव (Delivery on floor case) कराने 9 अगस्त को आई थी। इस दौरान अस्पताल के प्रसव कक्ष में न कोई डॉक्टर था और न स्टाफ नर्स। इस दौरान प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला ने फर्श पर बच्चे को जन्म दिया था।

ये भी पढ़ें

Beaten video viral: बकरी चोरी के शक में गांव वालों ने 2 युवकों को बेरहमी से पीटा, बरसाते रहे लाठी-डंडे, देखें वीडियो
बलरामपुर
Beaten video viral

4 घंटे बाद महिला डॉक्टर वहां आई थी। जबकि डॉक्टर व नर्स का मोबाइल भी स्वीच ऑफ था। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए जिला स्तरीय समिति द्वारा जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

जांच रिपोर्ट (Delivery on floor case) में आरएचओ (महिला) विक्टोरिया केरकेट्टा के कार्य में लापरवाही की पुष्टि होने पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित कर दिया गया है।

इसके साथ ही ड्यूटी रोस्टर के अनुसार संबंधित मेडिकल ऑफिसर डॉ. आरपी मिंज व स्टाफ नर्स शीला सोरेन पर भी कार्रवाई की अनुशंसा कर राज्य शासन को रिपोर्ट भेजी गई है।

Delivery on floor case: स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के दिए थे निर्देश

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस मामले के संज्ञान में आते ही स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को पूरे मामले की जांच करने और दोषी अधिकारी-कर्मचारी पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके परिपालन में जिला स्तरीय जांच टीम का गठन कर जांच रिपोर्ट (Delivery on floor case) प्रस्तुत की गई।

ये भी पढ़ें

Crime news: सट्टे के पैसे के लेन-देन के लिए खाता खुलवा कर देने वाला आरोपी गिरफ्तार, 13 पहले ही जा चुके हैं जेल
अंबिकापुर
Crime news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 08:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Delivery on floor case: अस्पताल में फर्श पर महिला ने दिया था बच्चे को जन्म, 4 घंटे नदारद थे डॉक्टर-नर्स, महिला आरएचओ सस्पेंड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.