Delivery on floor case: अस्पताल में फर्श पर महिला ने दिया था बच्चे को जन्म, 4 घंटे नदारद थे डॉक्टर-नर्स, महिला आरएचओ सस्पेंड

अंबिकापुर/भटगांव। सूरजुपर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भटगांव में 9 अगस्त को एक महिला ने फर्श पर बच्चे को जन्म (Delivery on floor case) दिया था। अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर, नर्स समेत अन्य स्टाफ 4 घंटे तक ड्यूटी से गायब थे। 4 घंटे बाद डॉक्टर वहां पहुंची तो इलाज शुरु किया। उसने प्रसूता की सास से फर्श पर लगा खून भी साफ कराया था। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर जांच पश्चात महिला आरएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि मेडिकल ऑफिसर व स्टाफ नर्स पर कार्रवाई के लिए जांच प्रतिवेदन रायपुर भेजा गया है।