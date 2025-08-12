12 अगस्त 2025,

अंबिकापुर

Crime news: सट्टे के पैसे के लेन-देन के लिए खाता खुलवा कर देने वाला आरोपी गिरफ्तार, 13 पहले ही जा चुके हैं जेल

Crime news: शहर के जय स्तंभ चौक के पास जनवरी माह में दबिश देकर पुलिस ने क्रिकेट मैच में सट्टा लगाते आरोपियों को पकड़ा था, म्यूल अकाउंट खुलवाकर बुकी को देता था आरोपी

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 12, 2025

Crime news
Betting accused (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। अवैध अर्जित धन के आदान-प्रदान हेतु अपना खाता खुलवाकर देने एवं आपराधिक षड्यंत्र करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार (Crime news) कर लिया है। इस मामले में पूर्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस टीम ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। गिरफ्तार आरोपी नकदी रकम के एवज में अपना खाता खुलवाकर अन्य आरोपियों को आपराधिक कृत्य से अर्जित रकम के लेन-देन में उपयोग करने के लिए दिया था।

गौरतलब है कि बीते 13 जनवरी को थाना कोतवाली के प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर सरगुजा साइकिल स्टोर के सामने सुधीर गुप्ता के घर में दबिश दी थी, जहां बकायदा ऑफिस बनाकर, टीवी सेटअप लगाकर क्रिकेट मैच में दांव लगाया जा रहा था। रेड कार्रवाई (Crime news) के दौरान पुलिस ने तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की थी और लाखों-करोड़ों का मशरुका बरामद किया था।

पुलिस टीम ने प्रकरण में पूर्व में 13 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। अगली कड़ी में कोतवाली पुलिस ने विवेचना दौरान आरोपियों के जब्त खातों का बैंक से प्रतिवेदन देकर जानकारी ली तो खाताधारक सुरज कुमार खटिक के अलग-अलग बैंक खाता में लाखों रुपये का ट्रांजेक्शन (Crime news) होना पाया गया।

Crime news: आरोपी को भेजा गया जेल

पूछताछ में आरोपी सूरज कुमार खटीक पिता शारदा खटीक 22 वर्ष निवासी मायापुर ने अपने नाम का बैंक खाता खुलवाकर सट्टा खेलने व खेलवाने के लिए पूर्व में गिरफ्तार आरोपी राहुल सोनी (Crime news) को देने व बाद में बैंक खाता को आरोपी सुधीर गुप्ता को ऑनलाइन सट्टा खेलने हेतु देना बताया गया।

बैंक खाता के एवज में उसने नकद रकम लेना स्वीकार किया। पुलिस ने प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार व आरक्षक दीपक पाण्डेय सक्रिय रहे।

Published on:

12 Aug 2025 08:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Crime news: सट्टे के पैसे के लेन-देन के लिए खाता खुलवा कर देने वाला आरोपी गिरफ्तार, 13 पहले ही जा चुके हैं जेल

