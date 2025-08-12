Crime news: सट्टे के पैसे के लेन-देन के लिए खाता खुलवा कर देने वाला आरोपी गिरफ्तार, 13 पहले ही जा चुके हैं जेल

अंबिकापुर। अवैध अर्जित धन के आदान-प्रदान हेतु अपना खाता खुलवाकर देने एवं आपराधिक षड्यंत्र करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार (Crime news) कर लिया है। इस मामले में पूर्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस टीम ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। गिरफ्तार आरोपी नकदी रकम के एवज में अपना खाता खुलवाकर अन्य आरोपियों को आपराधिक कृत्य से अर्जित रकम के लेन-देन में उपयोग करने के लिए दिया था।