Slaps allegation on MLA: घायलों को ले जाने एंबुलेंस तो थी लेकिन ड्राइवर नहीं, मां-बेटी की मौत, भडक़े विधायक तो थप्पड़ मारने का लगा आरोप

अंबिकापुर/बतौली। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाकर रविवार को मायके से पति व मासूम बेटी के साथ बाइक पर बैठकर एक महिला लौट रही थी। इसी बीच अंबिकापुर-रायगढ़ मार्ग पर बतौली के माझापारा के पास तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें बतौली अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टरों ने तीनों को रेफर कर दिया। तीनों को अंबिकापुर ले जाने अस्पताल में एंबुलेंस तो खड़ी थी लेकिन ड्राइवर नहीं था। एक घंटे बाद ही महिला व उसकी बेटी की मौत हो गई।