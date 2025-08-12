12 अगस्त 2025,

मंगलवार

अंबिकापुर

Slaps allegation on MLA: घायलों को ले जाने एंबुलेंस तो थी लेकिन ड्राइवर नहीं, मां-बेटी की मौत, भडक़े विधायक तो थप्पड़ मारने का लगा आरोप

Slaps allegation on MLA: रक्षाबंधन त्यौहार मनाकर मायके से पति व मासूम बेटी के साथ लौट रही थी महिला, कार ने रास्ते में मारी टक्कर, तीनों हो गए थे गंभीर रूप से घायल

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 12, 2025

Slaps allegation on MLA
Crime photo (Photo- Mint)

अंबिकापुर/बतौली। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाकर रविवार को मायके से पति व मासूम बेटी के साथ बाइक पर बैठकर एक महिला लौट रही थी। इसी बीच अंबिकापुर-रायगढ़ मार्ग पर बतौली के माझापारा के पास तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें बतौली अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टरों ने तीनों को रेफर कर दिया। तीनों को अंबिकापुर ले जाने अस्पताल में एंबुलेंस तो खड़ी थी लेकिन ड्राइवर नहीं था। एक घंटे बाद ही महिला व उसकी बेटी की मौत हो गई।

सूचना मिलने पर सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो भडक़ गए और उन्होंने बीएमओ को सस्पेंड कराने तथा ड्राइवर को बर्खास्त कराने की बात कही। अब विधायक के ऊपर बीएमओ ने अपमानजनक व्यवहार करने तथा ड्राइवर ने थप्पड़ मारने (Slaps allegation on MLA) का आरोप लगाया है।

सीतापुर आदर्शनगर निवासी विक्की तुरिया उम्र 27 वर्ष अपनी पत्नी लक्ष्मी तुरिया उम्र वर्ष और 2 साल की बेटी बेबी के साथ बाइक से ससुराल अंबिकापुर लुचकी रक्षाबंधन मनाने गया था। त्योहार मनाने के बाद पूरा परिवार रविवार को बाइक से वापस सीतापुर लौट रहा था। तभी माझापारा पुलिया के पास तेज रफ्तार कार ने टक्कर (Slaps allegation on MLA) मार दी।

इस हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें बतौली सीएचसी लाया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को रेफर करने कहा तो एंबुलेंस का चालक नहीं मिला। इससे देरी हुई और 1 घंटे बाद उपचार के दौरान लक्ष्मी तुरिया एवं मासूम बेबी की मौत हो गई।

इस मामले (Slaps allegation on MLA) की जानकारी मिलने पर विधायक रामकुमार टोप्पो मौके पर पहुंचे तो घायल विक्की तुरिया को दूसरे वाहन से अंबिकापुर ले जाया जा रहा था। यह देखकर विधायक नाराज हो गए क्योंकि एंबुलेंस तो मौजूद थी, लेकिन ड्राइवर नहीं था। इस वजह से घायलों को समय पर अंबिकापुर नहीं भेजा जा सका।

विधायक ने नाराजगी जताते हुए बीएमओ से कहा कि मैं तुम्हें निलंबित करने की अनुशंसा करूंगा, साथ ही ड्राइवर पर भी बर्खास्तगी की कार्रवाई (Slaps allegation on MLA) होगी। उन्होंने सीएमचओ को फोन कर इस संबंध में कार्रवाई करने कहा।

Slaps allegation on MLA: इधर विधायक पर मारपीट का आरोप

बीएमओ डॉ. संतोष सिंह ने आरोप लगाया है कि रविवार की रात विधायक रामकुमार टोप्पो ने मेरे साथ गलत व्यवहार करते हुए निलंबित कराने की धमकी दी, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक मौजूद थे। वहीं विधायक के निज सचिव ने भी गाली-गलौज की है।

इसके अलावा विधायक व उनके साथ मौजूद लोगों ने एंबुलेंस के ड्राइवर मनोज दास को बुलाकर गाली-गलौज करते हुए तीन-चार थप्पड़ मार (Slaps allegation on MLA) दिए। बीएमओ ने कहा कि अगर मुझे निलंबित किया जाता है तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समस्त चिकित्सक-स्टाफ ओपीडी का बहिष्कार कर देंगे।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संसाधनों की कमी बनी हुई है, इसे दूर करना जरूरी है। ड्राइवर मनोज दास ने भी विधायक पर थप्पड़ मारने (Slaps allegation on MLA) का आरोप लगाया है।

12 Aug 2025 03:44 pm

