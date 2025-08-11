Home minister meeting: गृहमंत्री ने पुलिस ऑफिसरों से कहा- अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने झोंक दें पूरी ताकत, दिखना चाहिए भय

अंबिकापुर। उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने सोमवार को सरगुजा को-ऑर्डिनेशन सेंटर में सरगुजा रेंज अंतर्गत सभी पुलिस अधीक्षकों की उच्चस्तरीय बैठक (Home minister meeting) ली। बैठक में उन्होंने कानून-व्यवस्था की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की और पुलिस तंत्र को अधिक प्रभावी, संवेदनशील और जवाबदेह बनाने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में शर्मा ने स्पष्ट कहा कि कानून का राज स्थापित करना और अपराधियों के मन में भय पैदा करना पुलिस की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। गंभीर अपराधों के मामलों में दोष सिद्धि की दर बढ़ाने पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने सभी जिलों में मामलों की नियमित और वैज्ञानिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।