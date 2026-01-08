CM in Ambikapur: Video: सीएम पहुंचे अंबिकापुर, छग हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के घर पहुंच उनकी दिवंगत मां को दी श्रद्धांजलि

CM tribute CG Housing Board Chairman Late mother (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM in Ambikapur) गुरुवार को हेलीकॉप्टर से अंबिकापुर पहुंचे। वे छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव की दिवंगत माता स्वर्णलता सिंहदेव की तेरहवी कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान मंत्री, सांसद, विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधि व भाजपा नेता मौजूद रहे।
छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव की मां स्वर्णलता सिंहदेव का 26 दिसंबर को रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। गुरुवार को ब्रह्मभोज कार्यक्रम में शामिल होने प्रदेश के मुखिया (CM in Ambikapur) विष्णुदेव साय अंबिकापुर पहुंचे। पीजी कॉलेज स्थित हेलीपैड पर मंत्री, विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया।
इसके बाद वे वे हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के मनेंद्रगढ़ रोड स्थित निवास स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने (CM in Ambikapur) उनकी दिवंगत माता को श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेताम, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, सांसद चिंतामणि महाराज, लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज, सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो, भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, पूर्व जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह समेत अन्य भाजपा नेताओं ने पुष्प अर्पित कर परिवार के प्रति शोक संवेदना (CM in Ambikapur) व्यक्त की।
सीएम (CM in Ambikapur) ने कहा कि वे हाउसिंग बोर्ड की दिवंगत माताजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने व शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करने आए हैं। जीरामजी को लेकर सीएम ने कहा कि यह पूरे देश के लिए कई मामलों में बहुत अच्छा है। अब 100 की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा।
एक सप्ताह के भीतर मजदूरी भुगतान होगा। यदि समय पर भुगतान नहीं होगा तो पेनाल्टी लगेगी। इसमें ज्यादा काम मिलेगा और ज्यादा मजदूरी भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। पहले किसानों को दिक्कत होती थी, लेकिन अब किसानों को भी राहत मिलेगी।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग