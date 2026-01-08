CM in Ambikapur: Video: सीएम पहुंचे अंबिकापुर, छग हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के घर पहुंच उनकी दिवंगत मां को दी श्रद्धांजलि

अंबिकापुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM in Ambikapur) गुरुवार को हेलीकॉप्टर से अंबिकापुर पहुंचे। वे छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव की दिवंगत माता स्वर्णलता सिंहदेव की तेरहवी कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान मंत्री, सांसद, विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधि व भाजपा नेता मौजूद रहे।