8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

अंबिकापुर

CM in Ambikapur: Video: सीएम पहुंचे अंबिकापुर, छग हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के घर पहुंच उनकी दिवंगत मां को दी श्रद्धांजलि

CM in Ambikapur: सीएम विष्णुदेव साय तेरहवीं कार्यक्रम में हुए शामिल, दिसंबर माह में रायपुर में इलाज के दौरान हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष की मां स्वर्णलता सिंहदेव का हो गया था निधन

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 08, 2026

CM in Ambikapur

CM tribute CG Housing Board Chairman Late mother (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM in Ambikapur) गुरुवार को हेलीकॉप्टर से अंबिकापुर पहुंचे। वे छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव की दिवंगत माता स्वर्णलता सिंहदेव की तेरहवी कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान मंत्री, सांसद, विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधि व भाजपा नेता मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव की मां स्वर्णलता सिंहदेव का 26 दिसंबर को रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। गुरुवार को ब्रह्मभोज कार्यक्रम में शामिल होने प्रदेश के मुखिया (CM in Ambikapur) विष्णुदेव साय अंबिकापुर पहुंचे। पीजी कॉलेज स्थित हेलीपैड पर मंत्री, विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया।

इसके बाद वे वे हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के मनेंद्रगढ़ रोड स्थित निवास स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने (CM in Ambikapur) उनकी दिवंगत माता को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेताम, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, सांसद चिंतामणि महाराज, लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज, सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो, भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, पूर्व जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह समेत अन्य भाजपा नेताओं ने पुष्प अर्पित कर परिवार के प्रति शोक संवेदना (CM in Ambikapur) व्यक्त की।

CM in Ambikapur: जीरामजी को लेकर सीएम ने ये कहा

सीएम (CM in Ambikapur) ने कहा कि वे हाउसिंग बोर्ड की दिवंगत माताजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने व शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करने आए हैं। जीरामजी को लेकर सीएम ने कहा कि यह पूरे देश के लिए कई मामलों में बहुत अच्छा है। अब 100 की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा।

एक सप्ताह के भीतर मजदूरी भुगतान होगा। यदि समय पर भुगतान नहीं होगा तो पेनाल्टी लगेगी। इसमें ज्यादा काम मिलेगा और ज्यादा मजदूरी भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। पहले किसानों को दिक्कत होती थी, लेकिन अब किसानों को भी राहत मिलेगी।

ये भी पढ़ें

Children beaten case: खेत से मटर तोडऩे पर 2 छात्रों को पीटने वाला आरोपी गिरफ्तार, रस्सी से दोनों के बांध दिए थे पैर
बलरामपुर
Children beaten case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 03:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / CM in Ambikapur: Video: सीएम पहुंचे अंबिकापुर, छग हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के घर पहुंच उनकी दिवंगत मां को दी श्रद्धांजलि

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Students dance on obscene song: Video: सरकारी स्कूल में अश्लील भोजपुरी गाने पर 11वीं के छात्रों ने किया डांस, Video वायरल होते ही मचा हडक़ंप

Students dance on obscene song
अंबिकापुर

Record breaking cold: अंबिकापुर में ठंड ने तोड़ा पिछले 15 वर्ष का रिकॉर्ड, पारा पहुंचा 3.3 डिग्री

Record breaking cold
अंबिकापुर

Triple Talaq: तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को घर से निकाला, पहुंची थाना, बोली- दूसरी महिला से अवैध संबंध का किया था विरोध

Triple talaq
अंबिकापुर

Wife murder: शराबी पति ने पहले पत्नी का दबा दिया मुंह, फिर डंडे से पीट-पीटकर मार डाला

Wife murder
अंबिकापुर

School holiday: शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए सरगुजा व बलरामपुर के स्कूलों में कलेक्टर ने घोषित की छुट्टी

School holiday
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.