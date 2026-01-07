Children beaten case: खेत से मटर तोडऩे पर 2 छात्रों को पीटने वाला आरोपी गिरफ्तार, रस्सी से दोनों के बांध दिए थे पैर

राजपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लडु़आ में खेत से मटर तोडक़र खाने पर 2 बच्चों की रस्सी से बांधकर पिटाई की गई थी। रस्सी से बांधने व पीटने का मोबाइल पर वीडियो (Children beaten case) भी बनाया गया था। बच्चों के परिजन ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले में वीडियो के आधार पर पुलिस ने बच्चों की पिटाई करने वोले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।