Children beaten case: खेत से मटर तोडऩे पर 2 छात्रों को पीटने वाला आरोपी गिरफ्तार, रस्सी से दोनों के बांध दिए थे पैर

Accused arrested (Photo- Patrika)
राजपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लडु़आ में खेत से मटर तोडक़र खाने पर 2 बच्चों की रस्सी से बांधकर पिटाई की गई थी। रस्सी से बांधने व पीटने का मोबाइल पर वीडियो (Children beaten case) भी बनाया गया था। बच्चों के परिजन ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले में वीडियो के आधार पर पुलिस ने बच्चों की पिटाई करने वोले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
4 जनवरी को ग्राम लडु़आ निवासी कृष्णनाथ टोप्पो का सात वर्षीय पुत्र एक साथी के साथ कपिल उरांव के खेत से मटर तोडक़र खा रहे थे। तभी कपिल टोप्पो की नजर दोनों पर पड़ गई और उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें अपने घर पर लाकर लात-मुक्के से पिटाई (Children beaten case) कर दी।
फिर दोनों को रस्सी से बांध दिया था। साथ ही उनका वीडियो भी घर में मौजूद एक व्यक्ति ने बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस घटना के बाद 6 जनवरी को कृष्णनाथ टोप्पो ने मामले (Children beaten case) की रिपोर्ट राजपुर थाने में दर्ज कराई।
मामले (Children beaten case) में पुलिस ने 137(2), 296, 351(2), 115(2), 127(2) व 140(3) के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी आरोपी कपिल उरांव उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम लडुआ को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, यहां से उसे जेल भेज दिया गया।
