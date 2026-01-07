7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बलरामपुर

Children beaten case: खेत से मटर तोडऩे पर 2 छात्रों को पीटने वाला आरोपी गिरफ्तार, रस्सी से दोनों के बांध दिए थे पैर

Children beaten case: मटर तोडक़र खाने पर पड़ोस के व्यक्ति ने बच्चों को दी थी सजा, बच्चों के परिजन की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ की कार्रवाई

2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 07, 2026

Children beaten case

Accused arrested (Photo- Patrika)

राजपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लडु़आ में खेत से मटर तोडक़र खाने पर 2 बच्चों की रस्सी से बांधकर पिटाई की गई थी। रस्सी से बांधने व पीटने का मोबाइल पर वीडियो (Children beaten case) भी बनाया गया था। बच्चों के परिजन ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले में वीडियो के आधार पर पुलिस ने बच्चों की पिटाई करने वोले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

4 जनवरी को ग्राम लडु़आ निवासी कृष्णनाथ टोप्पो का सात वर्षीय पुत्र एक साथी के साथ कपिल उरांव के खेत से मटर तोडक़र खा रहे थे। तभी कपिल टोप्पो की नजर दोनों पर पड़ गई और उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें अपने घर पर लाकर लात-मुक्के से पिटाई (Children beaten case) कर दी।

फिर दोनों को रस्सी से बांध दिया था। साथ ही उनका वीडियो भी घर में मौजूद एक व्यक्ति ने बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस घटना के बाद 6 जनवरी को कृष्णनाथ टोप्पो ने मामले (Children beaten case) की रिपोर्ट राजपुर थाने में दर्ज कराई।

Children beaten case: भेजा गया जेल

मामले (Children beaten case) में पुलिस ने 137(2), 296, 351(2), 115(2), 127(2) व 140(3) के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी आरोपी कपिल उरांव उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम लडुआ को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, यहां से उसे जेल भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें

Students dance on obscene song: Video: सरकारी स्कूल में अश्लील भोजपुरी गाने पर 11वीं के छात्रों ने किया डांस, Video वायरल होते ही मचा हडक़ंप
अंबिकापुर
Students dance on obscene song

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 08:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Children beaten case: खेत से मटर तोडऩे पर 2 छात्रों को पीटने वाला आरोपी गिरफ्तार, रस्सी से दोनों के बांध दिए थे पैर

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Students tied and beaten: खेत से मटर तोडक़र खाते देख 2 मासूम छात्रों को पकड़ा, फिर रस्सी से बांधकर की पिटाई

बलरामपुर

CG News: मटर तोड़ने पर बच्चों को बांधकर पीटा, Video बनाकर किया Viral

बच्चों को बांधकर पीटा (photo source- Patrika)
बलरामपुर

CG School Holiday: स्कूलों में छुट्टी का ऐलान...

CG School Holiday: स्कूलों में छुट्टी का ऐलान! कड़ाके की सर्दी के बीच बड़ा फैसला, जानें कब से रहेगा अवकाश...(photo-patrika)
बलरामपुर

खाना देर से परोसने पर पति ने पत्नी की हत्या

CG Murder Case: खाना देर से परोसने पर पति ने पत्नी की हत्या, घरेलू विवाद बना जानलेवा, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
बलरामपुर

Elephant broken houses: कड़ाके की ठंड के बीच लोनर हाथी ने मचाया उत्पात, उजाड़ दिए 6 मकान

Elephant broken houses
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.