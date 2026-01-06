6 जनवरी 2026,

मंगलवार

बलरामपुर

Students tied and beaten: खेत से मटर तोडक़र खाते देख 2 मासूम छात्रों को पकड़ा, फिर रस्सी से बांधकर की पिटाई

Students tied and beaten: पीडि़त छात्रों के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने दिया वारदात को अंजाम, छात्रों के परिजन की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया अपराध

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 06, 2026

Students tied legs and beaten (Photo- Video grab)

राजपुर। खेत से मटर तोडक़र खाने पर 4 जनवरी को पड़ोसी ने 2 मासूम छात्रों को पकड़ लिया और उन्हें घर ले जाकर रस्सी से बांध दिया। इसके बाद दोनों की उसने बेदम पिटाई (Students tied and beaten) कर दी। इसका वीडियो भी उसने मोबाइल पर बनाया। बच्चों की पिटाई की बात जब उनके परिजन को पता चली तो उन्होंने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लडुआ निवासी कपिल टोप्पो पिता मनबोध ने मटर की खेती की है। 4 जनवरी को पड़ोस में रहने वाले दूसरी कक्षा में अध्ययनरत 2 छात्र खेत में पहुंचे और मटर तोडक़र खाने लगे। बच्चों पर जब कपिल की नजर पड़ी तो उसने बच्चों को दौड़ाया (Students tied and beaten) और दोनों को पकड़ लिया।

इसके बाद दोनों को वह अपने घर ले गया और उनके पैरों को रस्सी से बांधकर जमीन पर लिटा दिया। इसके बाद उनकी बेदम पिटाई की। पिटाई (Students tied and beaten) से बच्चे रोने लगे। इस दौरान आरोपी ने रस्सी से बंधा उनका वीडियो भी बनाया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Students tied and beaten: पुलिस ने दर्ज किया अपराध

बच्चों को रस्सी से बांधकर पीटने (Students tied and beaten) की बात जब उनके परिजन को पता चली तो वे बच्चों को लेकर राजपुर थाने पहुंचे।

उन्होंने आरोपी कपिल टोप्पो के खिलाफ मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

06 Jan 2026 08:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Students tied and beaten: खेत से मटर तोडक़र खाते देख 2 मासूम छात्रों को पकड़ा, फिर रस्सी से बांधकर की पिटाई

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

