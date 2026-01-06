Students tied and beaten: खेत से मटर तोडक़र खाते देख 2 मासूम छात्रों को पकड़ा, फिर रस्सी से बांधकर की पिटाई

राजपुर। खेत से मटर तोडक़र खाने पर 4 जनवरी को पड़ोसी ने 2 मासूम छात्रों को पकड़ लिया और उन्हें घर ले जाकर रस्सी से बांध दिया। इसके बाद दोनों की उसने बेदम पिटाई (Students tied and beaten) कर दी। इसका वीडियो भी उसने मोबाइल पर बनाया। बच्चों की पिटाई की बात जब उनके परिजन को पता चली तो उन्होंने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।