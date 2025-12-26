Suicide Case: धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक ने की आत्महत्या, घर में फंदे से लटका मिला शव, इलाके में हड़कंप

धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक ने की सुसाइड (photo source- Patrika)
Suicide Case: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में धान खरीद केंद्र के मैनेजर दिनेश गुप्ता ने एक बड़ा कदम उठाया। उनका शव उनके घर में फंदे से लटका हुआ मिला। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। यह घटना सीतापुर थाना क्षेत्र में हुई।
रिपोर्ट्स के अनुसार, मृतक दिनेश गुप्ता सीतापुर के केरजू धान खरीद केंद्र में मैनेजर के पद पर काम करते थे। वह शुक्रवार रात से मानसिक रूप से परेशान थे। वह रात 1:00 से 1:30 बजे के बीच घर लौटे। बताया जा रहा है कि इसके कुछ ही देर बाद दिनेश ने आत्महत्या कर ली। वित्तीय लेन-देन से जुड़ा एक मामला भी सामने आया है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
Suicide Case: घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। दिनेश गुप्ता के शव को सुरक्षित नीचे उतारा गया और कब्जे में ले लिया गया। शुरुआती जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौत की वजह अभी पता नहीं चली है। पुलिस मामले की सभी एंगल से जांच कर रही है।
