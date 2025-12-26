Suicide Case: धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक ने की आत्महत्या, घर में फंदे से लटका मिला शव, इलाके में हड़कंप

रिपोर्ट्स के अनुसार, मृतक दिनेश गुप्ता सीतापुर के केरजू धान खरीद केंद्र में मैनेजर के पद पर काम करते थे। वह शुक्रवार रात से मानसिक रूप से परेशान थे। वह रात 1:00 से 1:30 बजे के बीच घर लौटे। बताया जा रहा है कि इसके कुछ ही देर बाद दिनेश ने आत्महत्या कर ली। वित्तीय लेन-देन से जुड़ा एक मामला भी सामने आया है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।