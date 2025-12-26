26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

अंबिकापुर

Suicide Case: धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक ने की आत्महत्या, घर में फंदे से लटका मिला शव, इलाके में हड़कंप

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में धान खरीदी केंद्र के मैनेजर दिनेश गुप्ता का शव उनके घर में फंदे से लटका मिला।

Google source verification

अंबिकापुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 26, 2025

धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक ने की सुसाइड (photo source- Patrika)

धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक ने की सुसाइड (photo source- Patrika)

Suicide Case: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में धान खरीद केंद्र के मैनेजर दिनेश गुप्ता ने एक बड़ा कदम उठाया। उनका शव उनके घर में फंदे से लटका हुआ मिला। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। यह घटना सीतापुर थाना क्षेत्र में हुई।

Suicide Case: मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई

रिपोर्ट्स के अनुसार, मृतक दिनेश गुप्ता सीतापुर के केरजू धान खरीद केंद्र में मैनेजर के पद पर काम करते थे। वह शुक्रवार रात से मानसिक रूप से परेशान थे। वह रात 1:00 से 1:30 बजे के बीच घर लौटे। बताया जा रहा है कि इसके कुछ ही देर बाद दिनेश ने आत्महत्या कर ली। वित्तीय लेन-देन से जुड़ा एक मामला भी सामने आया है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

सभी एंगल से जांच कर रही पुलिस

Suicide Case: घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। दिनेश गुप्ता के शव को सुरक्षित नीचे उतारा गया और कब्जे में ले लिया गया। शुरुआती जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौत की वजह अभी पता नहीं चली है। पुलिस मामले की सभी एंगल से जांच कर रही है।

Updated on:

26 Dec 2025 02:34 pm

Published on:

26 Dec 2025 02:33 pm

