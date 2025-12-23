CG News: हत्या या आत्महत्या? चार मंजिला इमारत से गिरने से नाइजीरियन छात्र की मौत, कैंपस में हड़कंप…

CG News: छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर से सटे मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी परिसर में नाइजीरियन मूल के छात्र की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। चार मंजिला इमारत से गिरने के कारण छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सैम के रूप में हुई है, जो यूनिवर्सिटी में एमबीए सेकेंड ईयर का छात्र था।