CG News: हत्या या आत्महत्या? चार मंजिला इमारत से गिरने से नाइजीरियन छात्र की मौत, कैंपस में हड़कंप...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर से सटे मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी परिसर में नाइजीरियन मूल के छात्र की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। चार मंजिला इमारत से गिरने के कारण छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सैम के रूप में हुई है, जो यूनिवर्सिटी में एमबीए सेकेंड ईयर का छात्र था।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना से पहले आपसी विवाद और कथित बदसलूकी की स्थिति बनी थी। बताया जा रहा है कि विदेशी मूल की एक छात्रा के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर उसका बॉयफ्रेंड मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। इसी दौरान नाइजीरियन छात्र सैम द्वारा कथित तौर पर इमारत की छत से छलांग लगाने की बात सामने आई है।
घटना की सूचना मिलते ही मंदिर हसौद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने नोई नामक युवक और उसकी महिला मित्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।
मंदिर हसौद थाना प्रभारी आशीष यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में छात्र की मौत चार मंजिला इमारत से गिरने के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। आरोपियों से पूछताछ जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के समय मौके पर मौजूद अन्य लोगों की क्या भूमिका रही और विवाद किन परिस्थितियों में बढ़ा। यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी आवश्यक जानकारी ली जा रही है। इस घटना के बाद कैंपस में शोक और तनाव का माहौल बना हुआ है।
