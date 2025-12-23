23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: हत्या या आत्महत्या? चार मंजिला इमारत से गिरने से नाइजीरियन छात्र की मौत, कैंपस में हड़कंप…

CG News: नवा रायपुर से सटे मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी परिसर में नाइजीरियन मूल के छात्र की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 23, 2025

CG News: हत्या या आत्महत्या? चार मंजिला इमारत से गिरने से नाइजीरियन छात्र की मौत, कैंपस में हड़कंप...(photo-patrika)

CG News: हत्या या आत्महत्या? चार मंजिला इमारत से गिरने से नाइजीरियन छात्र की मौत, कैंपस में हड़कंप...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर से सटे मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी परिसर में नाइजीरियन मूल के छात्र की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। चार मंजिला इमारत से गिरने के कारण छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सैम के रूप में हुई है, जो यूनिवर्सिटी में एमबीए सेकेंड ईयर का छात्र था।

CG News: विवाद के बाद छलांग लगाने का आरोप

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना से पहले आपसी विवाद और कथित बदसलूकी की स्थिति बनी थी। बताया जा रहा है कि विदेशी मूल की एक छात्रा के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर उसका बॉयफ्रेंड मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। इसी दौरान नाइजीरियन छात्र सैम द्वारा कथित तौर पर इमारत की छत से छलांग लगाने की बात सामने आई है।

पुलिस मौके पर पहुंची, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

घटना की सूचना मिलते ही मंदिर हसौद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने नोई नामक युवक और उसकी महिला मित्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस जांच जारी, सभी पहलुओं की पड़ताल

मंदिर हसौद थाना प्रभारी आशीष यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में छात्र की मौत चार मंजिला इमारत से गिरने के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। आरोपियों से पूछताछ जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी मांगी गई जानकारी

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के समय मौके पर मौजूद अन्य लोगों की क्या भूमिका रही और विवाद किन परिस्थितियों में बढ़ा। यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी आवश्यक जानकारी ली जा रही है। इस घटना के बाद कैंपस में शोक और तनाव का माहौल बना हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Dec 2025 04:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: हत्या या आत्महत्या? चार मंजिला इमारत से गिरने से नाइजीरियन छात्र की मौत, कैंपस में हड़कंप…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

एक EE और दो SDO निलंबित

एक EE और दो SDO निलंबित(photo-patrika)
रायपुर

CG Tourism: नए साल पर छत्तीसगढ़ का अनोखा सफर, 2026 में घूमे ये 8 सबसे खूबसूरत जगहें, जानिए डिटेल्स

CG Tourism: नए साल पर छत्तीसगढ़ का अनोखा सफर, 2026 में घूमे ये 8 सबसे खूबसूरत जगहें, जानिए डिटेल्स
Patrika Special News

Naxalites surrender: लाल आतंक पर करारा प्रहार! छत्तीसगढ़-उड़ीसा बॉर्डर पर 22 नक्सलियों ने डाले हथियार

22 नक्सलियों का आत्मसमर्पण (photo source- Patrika)
रायपुर

खुशखबरी! 2026 रहेगा महिलाओं के लिए खास, साय सरकार ने घोषित किया ‘महतारी गौरव वर्ष’

Chhattisgarh news, chhattisgarh cm vishnudeo sai
रायपुर

पूर्व CM के बेटे पर गंभीर आरोप, ACB/EOW बोली- चैतन्य बघेल को अपने हिस्से में मिले 200-250 करोड़ रुपए

ACB/EOW की चार्जशीट में बड़ा आरोप (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.