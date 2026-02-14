Valentine Day 2026: बास्केटबॉल कोर्ट की टक्कर से दिलों के कनेक्शन तक… ऐसे शुरू हुई प्रांजल और प्रिया की खूबसूरत प्रेम कहानी

प्रांजल बताते हैं कि वे ग्यारहवीं में डेप्यूटी हेड बॉय थे, जब प्रिया दूसरे स्कूल से उनके स्कूल आईं। पहली मुलाकात बास्केटबॉल कोर्ट पर हुई। कॉमन फ्रेंड रोशनी के जरिए दोनों एक ही गेम में शामिल हुए, लेकिन अलग अलग टीम में। खेल के दौरान प्रिया ने जोर से टक्कर मारी, प्रांजल गिर पड़े और गुस्से में कुछ बोल भी दिया। बाद में दोनों साथ आइसक्रीम खाने गए और यहीं से दोस्ती की शुरुआत हुई।