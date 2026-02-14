14 फ़रवरी 2026,

Sunny Leone Event: रायपुर में सनी लियोनी का कार्यक्रम रद्द! बजरंग दल के विरोध के बीच पुलिस का बड़ा बयान

Sunny Leone Event: रायपुर में 22 तारीख को प्रस्तावित सनी लियोनी के पब्लिक इवेंट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Feb 14, 2026

सनी लियोनी का रायपुर वाला कार्यक्रम रद्द (photo source- Patrika)

Sunny Leone Event: बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी के रायपुर में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर नई जानकारी सामने आई है। अब साफ हो गया है कि सनी लियोनी का राजधानी दौरा नहीं होगा। पुलिस कमिश्नरेट रायपुर की एडिशनल डीसीपी (मध्य) ने स्पष्ट किया है कि इस इवेंट के लिए पुलिस प्रशासन से किसी भी प्रकार की आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई है।

Sunny Leone Event: शहर में नहीं होगा ऐसा कोई कार्यक्रम

ऐसे में यदि बिना अनुमति कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तो संबंधित आयोजकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहले यह चर्चा थी कि सनी लियोनी 22 तारीख को रायपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगी। यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैली, जिसके बाद कई लोगों ने इसका विरोध जताया। हिंदूवादी संगठन बजरंग दल ने भी आयोजन को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी थी कि शहर में ऐसा कोई कार्यक्रम होने नहीं दिया जाएगा।

Sunny Leone Event: युवाओं पर नकारात्मक असर

संगठन का कहना था कि इस प्रकार का आयोजन सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उचित नहीं है और इसका नकारात्मक असर युवाओं पर पड़ सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि वे ऐसे किसी भी कार्यक्रम का विरोध करेंगे और यदि इससे कोई अप्रिय स्थिति बनती है तो उसकी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।

Fake Joining Letter: फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर रेप और ब्लैकमेल! AIIMS नौकरी के नाम पर युवती से लाखों की ठगी

नौकरी लगाने का झांसा देकर युवती से रेप (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Accident: रेत से लदे ट्रक और बेलगाम स्पीड! राजिम मेला मार्ग पर बड़ा हादसा टला, देखें CCTV फुटेज

मेला मार्ग पर ‘रेत और रफ्तार’ का कहर (photo source- Patrika)
रायपुर

Valentine’s Day 2026: क्लासरूम से सात फेरे तक… नाइंथ क्लास से शुरू हुआ साथ, 11 साल के इंतजार के बाद मुकम्मल हुई अनोखी लव स्टोरी

स्कूल और कॉलेज के साथी, अब जीवनसाथी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

Valentine’s Day: संघर्षों से सजी प्रेम कहानी… नेहरू मेडिकल कॉलेज में शुरू हुआ साथ, बना जीवन का आधार

संघर्षों से सजी प्रेम कहानी (photo source- Patrika)
रायपुर

कौन बचाएगा हमारी जलधरोहर? 120 से अधिक तालाब अतिक्रमण की चपेट में, अब सर्वोदय तालाब के अस्तित्व पर संकट

ग्रीन आर्मी के सदस्य निगम मुख्यालय पहुंचे (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर
