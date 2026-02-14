CG Accident: रेत से लदे ट्रक और बेलगाम स्पीड! राजिम मेला मार्ग पर बड़ा हादसा टला, देखें CCTV फुटेज

CG Accident: विनोद जैन/गोबरा-नवापारा। राजिम मेले के बीच श्रद्धालुओं की आस्था जिस सड़क से गुजर रही है, उसी पर लापरवाही और अवैध गतिविधियों का खतरनाक खेल चल रहा है। गुरुवार शाम कोलियारी नवागांव नाला के सामने एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया। मेला के कारण सड़क डायवर्ड है, लेकिन भारी वाहन चालक ट्रकों को अंधाधुंध रफ्तार में दौड़ा रहे हैं। एक तेज रफ्तार ट्रक मोटरसाइकिल सवार से टकराते-टकराते बचा, युवक सड़क किनारे गिर पड़ा। मौके पर अफरा-तफरी मच गई।