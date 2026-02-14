14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

कौन बचाएगा हमारी जलधरोहर? 120 से अधिक तालाब अतिक्रमण की चपेट में, अब सर्वोदय तालाब के अस्तित्व पर संकट

Raipur News: जिस शहर को ताल-तलैया के रूप में जाना-जाता है, वहां तालाबों का बुरा हाल है। निगम के रिकॉर्ड में 120 से अधिक तालाब तर्ज हैं, लेकिन अधिकांश का अतिक्रमण और कब्जों से अस्तित्व समाप्त हो चुका है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Feb 14, 2026

ग्रीन आर्मी के सदस्य निगम मुख्यालय पहुंचे (फोटो सोर्स- पत्रिका)

ग्रीन आर्मी के सदस्य निगम मुख्यालय पहुंचे (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: जिस शहर को ताल-तलैया के रूप में जाना-जाता है, वहां तालाबों का बुरा हाल है। निगम के रिकॉर्ड में 120 से अधिक तालाब तर्ज हैं, लेकिन अधिकांश का अतिक्रमण और कब्जों से अस्तित्व समाप्त हो चुका है। जो बचे हुए हैं, उन पर भी कब्जाधारियों की नजरें गड़ी हुई है।

लालपुर तालाब के बाद अब एक और सर्वोदय तालाब का मामला सामने आया है। यह शहर के पचपेड़ी नाका वार्ड 51 में आता है, जहां तालाब के आरक्षित क्षेत्र में निर्माणाधीन एवं निर्मित मकानों के कारण बर्बाद हो चुका है। इसी तरह हल्का तालाब, आमापारा, सरयूबांधा और करबला तालाब के चारों तरफ कब्जा होने से दायरा सिमट गया है। ऐतिहासिक महाराजबंध तालाब के भी अधिकांश हिस्से को पाटकर उन जगहों पर बड़ी-बड़ी इमारतें नजर आती हैं। ऐसे में ही तालाबों पर अतिक्रमण कब्जा करने वालों के हौंसले अभी भी बुलंद हैं।

ग्रीन आर्मी ने मोचा खोला, ग्रुप में निगम पहुंचे

सर्वोदय तालाब को लेकर शुक्रवार को ग्रीन आर्मी के सदस्य निगम मुख्यालय पहुंचे। उनका कहना था कि तालाबों को बचाया जाए। शहर के तालाबों पर बढ़ते अवैध अतिक्रमण, निर्माण एवं जलक्षेत्र के दायरे को कम किया जा रहा है। यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो तालाब का मूल स्वरूप और अस्तित्व दोनों समाप्त हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महापौर मीनल चौबे, नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी, सभापति सूर्यकांत राठौर तथा निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सर्वोदय तालाब के आरक्षित क्षेत्र से अवैध निर्माण हटाने और उसका सीमांकन कराने की मांग की।

CG News: नेता प्रतिपक्ष ने तुरंत जोन 10 कमिश्नर से बात कराई

नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी की सक्रियता को देखते हुए लोगों का विश्वास बढ़ा है। तालाबों को बचाने को लेकर ग्रीन आर्मी का प्रतिनिधिमंडल निगम मुख्यालय पहुंचा। 30 से 35 की संख्या में पहुंचे सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी को पूरी हकीकत से अवगत कराया और एक जनआंदोलन खड़ा करने की गुहार लगाई। इस दौरान काफी देर तक चर्चा हुई और तालाबों का सीमांकन कराने का पत्र सौंपा।

नेता प्रतिपक्ष तिवारी ने तत्काल जोन 10 कमिश्नर विवेकानंद दुबे को वीडियो कॉल पर ग्रीन आर्मी के सदस्यों की उनकी बात कराई और निर्देशित किया कि तत्काल अवैध निर्माण को तुड़वाने की कार्रवाई कराएं। साथ ही भरोसा दिलाया कि जनहित के मामले में वे कभी पीछे नहीं रहेंगे। शासन-प्रशासन के सामने आवाज बुलंद करेंगे। तालाब हमारी धरोहर हैं, जिसे बचाना होगा। ग्रीन आर्मी के अध्यक्ष अमिताभ दुबे रायपुर जिला अध्यक्ष गुरदीप टुटेजा, शशिकांत यदु, अमितेश पाठक सहित सदस्यों ने आभार व्यक्त किया और कहा कि यह किसी संस्था की समस्या की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे शहर का गंभीर मामला है। जिसे एकजुट होकर बचाना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Feb 2026 12:23 pm

Published on:

14 Feb 2026 12:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / कौन बचाएगा हमारी जलधरोहर? 120 से अधिक तालाब अतिक्रमण की चपेट में, अब सर्वोदय तालाब के अस्तित्व पर संकट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Valentine’s Day 2026: क्लासरूम से सात फेरे तक… नाइंथ क्लास से शुरू हुआ साथ, 11 साल के इंतजार के बाद मुकम्मल हुई अनोखी लव स्टोरी

स्कूल और कॉलेज के साथी, अब जीवनसाथी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

Valentine’s Day: संघर्षों से सजी प्रेम कहानी… नेहरू मेडिकल कॉलेज में शुरू हुआ साथ, बना जीवन का आधार

संघर्षों से सजी प्रेम कहानी (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का पलटवार, ग्रहण मंत्री’ कहने पर कहा- यह शब्दों की निम्नता है, अपने गिरेबान में झांककर देख लें

डिप्टी CM विजय शर्मा (photo source- Patrika)
रायपुर

लक्जरी कारों के शौकीन कोयला कारोबारी के यहां करोड़ों के लेनदेन के दस्तावेज मिले

लक्जरी कारों के शौकीन कोयला कारोबारी के यहां करोड़ों के लेनदेन के दस्तावेज मिले
रायपुर

Holi: 15 स्पेशल ट्रेन चलाने का प्लान, अबतक 4 जोड़ी का ऐलान, यात्रियों की बढ़ी चिंता

Holi: 15 स्पेशल ट्रेन चलाने का प्लान, अबतक 4 जोड़ी का ऐलान, यात्रियों की बढ़ी चिंता
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.