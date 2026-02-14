लक्जरी कारों के शौकीन कोयला कारोबारी के यहां करोड़ों के लेनदेन के दस्तावेज मिले

तलाशी के दौरान एक एयरवेज कंपनी में शेयर की जानकारी भी मिली है। उक्त सभी को जांच के दायरे में लिया गया है। बता दें कि तलाशी के दौरान दूसरे दिन शुक्रवार को टैक्स चोरी से संबंधित दस्तावेज मिलने के बाद फर्म के कुल आय और व्यय का हिसाब किया जा रहा है। इसके पहले दिसंबर में स्टेट जीएसटी के कोल फील ग्रुप में छापेमारी के बाद 11.11 करोड़ रुपए टैक्स सरेंडर किया था। वहीं पिछली सरकार में उनके रायगढ़ के धरमजयगढ़ स्थित कोल डिपो में राज्य सरकार की खनिज और राजस्व विभाग की टीम द्वारा जांच की गई थी। इस दौरान कई खामियां पाए जाने पर तत्कालीन कलेक्टर द्वारा पेनाल्टी लगाई गई थी।