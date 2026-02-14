Valentine’s Day 2026: क्लासरूम से सात फेरे तक… नाइंथ क्लास से शुरू हुआ साथ, 11 साल के इंतजार के बाद मुकम्मल हुई अनोखी लव स्टोरी

लाभांश तिवारी बताते हैं कि वे नाइंथ क्लास में थे जब पहली बार देवयानी से मुलाकात हुई। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। दिलचस्प बात यह है कि पहली बातचीत तब हुई जब एग्जाम में देवयानी ने उन्हें चीटिंग करने के लिए आंसर दिखाने से मना कर दिया। उसी दिन से लाभांश ने ठान लिया कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है।