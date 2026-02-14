CG News: उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का पलटवार, ग्रहण मंत्री’ कहने पर कहा- यह शब्दों की निम्नता है, अपने गिरेबान में झांककर देख लें

CG News: उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव द्वारा ‘ग्रहण मंत्री’ बताए जाने पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे क्या कहा, क्या नहीं कहा, यह तो स्पष्ट हो रहा है। लेकिन ये जो कह रहे हैं, जो भूपेश बघेल कह रहे हैं, उनके शब्दों की निम्नता है। उस पर मैं केवल यही कह सकता हूं कि अपने गिरेबान में झांक कर देख लें।