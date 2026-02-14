खाद्य विभाग ने पकड़ा 25 लाख का तंबाकू वाला गुटखा, 170 बोरियों में भरा था 5,950 किलोग्राम गुटखा

रायपुर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की सुरक्षा टीम ने बुधवार की रात को बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर, रावांभाटा स्थित मउरानीपुर लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, पार्किंग नंबर 9 में दबिश देकर 170 बोरियों में रखे पैक्ड सेफ्रॉन ब्लेंडेड तंबाकू युक्त सितार गुटखा को जब्त किया। जो कि लगभग 5,950 किलोग्राम है, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई गई है।