Fake Joining Letter: फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर रेप और ब्लैकमेल! AIIMS नौकरी के नाम पर युवती से लाखों की ठगी

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान रितेश चंद्राकर के तौर पर हुई है। गिरफ्तारी से जुड़ी डिटेल्स जल्द ही जारी की जाएंगी। पुलिस जांच में पता चला कि कवर्धा जिले के पांडातराई का रहने वाला आरोपी, करीब दो साल पहले सोशल मीडिया के ज़रिए महिला से कॉन्टैक्ट किया था। बातचीत के दौरान, उसने खुद को AIIMS, रायपुर में काम करने वाला बताया और वहां के सीनियर अधिकारियों से अपने कनेक्शन होने का दावा किया। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे AIIMS में नौकरी दिला सकता है।