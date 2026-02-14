14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

रायपुर

Fake Joining Letter: फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर रेप और ब्लैकमेल! AIIMS नौकरी के नाम पर युवती से लाखों की ठगी

Fake Joining Letter: राजधानी में AIIMS में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 25 वर्षीय युवती से 6 लाख रुपये ठगने और दुष्कर्म कर आपत्तिजनक वीडियो से ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 14, 2026

नौकरी लगाने का झांसा देकर युवती से रेप (photo source- Patrika)

नौकरी लगाने का झांसा देकर युवती से रेप (photo source- Patrika)

Fake Joining Letter: राजधानी में धोखाधड़ी और रेप का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें 25 साल की एक महिला को AIIMS में नौकरी दिलाने के बहाने धोखा दिया गया और उसके साथ रेप किया गया। आरोपी ने कथित तौर पर महिला को AIIMS में नौकरी दिलाने का वादा करके उससे करीब छह लाख रुपये ऐंठ लिए और बाद में एक आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को कवर्धा से गिरफ्तार कर लिया।

Fake Joining Letter: युवती की नौकरी एम्स में लगवा सकता है…

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान रितेश चंद्राकर के तौर पर हुई है। गिरफ्तारी से जुड़ी डिटेल्स जल्द ही जारी की जाएंगी। पुलिस जांच में पता चला कि कवर्धा जिले के पांडातराई का रहने वाला आरोपी, करीब दो साल पहले सोशल मीडिया के ज़रिए महिला से कॉन्टैक्ट किया था। बातचीत के दौरान, उसने खुद को AIIMS, रायपुर में काम करने वाला बताया और वहां के सीनियर अधिकारियों से अपने कनेक्शन होने का दावा किया। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे AIIMS में नौकरी दिला सकता है।

आरोप है कि आरोपी ने महिला के भरोसे का फायदा उठाकर उससे अलग-अलग किश्तों में करीब छह लाख रुपये ले लिए। महिला ने यह रकम उधार ली थी। उसका भरोसा बनाए रखने के लिए आरोपी ने उसे एक फर्जी जॉइनिंग लेटर भी थमा दिया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर आमानाका के एक होटल में ले गया, जहां उसने उसके साथ रेप किया और उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। इसके बाद वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करता रहा।

Fake Joining Letter: दुष्कर्म और आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज

जब लड़की अपना जॉइनिंग लेटर लेकर AIIMS पहुंची, तो उसे पता चला कि डॉक्यूमेंट्स नकली थे और उसके साथ फ्रॉड हुआ है। फिर उसने आमानाका पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई। मामले का पता चलने पर आरोपी भाग गया। टेक्निकल सबूत और एक मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर, पुलिस ने आरोपी को ढूंढ निकाला और कवर्धा से उसे अरेस्ट कर लिया। उसके खिलाफ फ्रॉड, रेप और IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है।

Published on:

14 Feb 2026 02:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Fake Joining Letter: फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर रेप और ब्लैकमेल! AIIMS नौकरी के नाम पर युवती से लाखों की ठगी

