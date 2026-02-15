Crime News: दुबई से रायपुर में चला रहे ऑनलाइन सट्टा, मास्टरमाइंड अब भी शहर में सक्रिय

कबीर नगर इलाके में ऑनलाइन सट्टा चलाते पकड़े गए सट्टेबाजों में शामिल एक आरोपी का इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया है। इस कनेक्शन से जुड़ा रायपुर का मास्टरमाइंड सटोरिया शहर में अब भी सक्रिय है। पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है। दरअसल मास्टरमाइंड के दो रिश्तेदार दुबई से पूरा ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे हैं। बताया जाता है कि करीब 4 माह पहले मोबाइल का कारोबार बंद करके दोनों ने ऑनलाइन सट्टे का कारोबार शुरू किया। फिर दुबई शिफ्ट हो गए। रायपुर का काम मास्टरमाइंड ही संभाल रहा है। इन्हीं में शामिल ओम खेमानी को अन्य युवकों के साथ क्राइम ब्रांच की टीम ने 11 फरवरी को गिरफ्तार किया। चारों आरोपियों की धरपकड़ के दिन भी मास्टरमाइंड मौजूद था। पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है।