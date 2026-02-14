14 फ़रवरी 2026,

रायपुर

BJP IT Cell List: भाजपा आईटी सेल की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, 28 नेताओं को मिली जिम्मेदारी, देखें List…

BJP IT Cell List: कुल 28 पदाधिकारियों को सह संयोजक, कार्यालय प्रभारी, संभाग प्रभारी और कार्यसमिति सदस्य सहित विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 14, 2026

नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित (photo source- Patrika)

नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित (photo source- Patrika)

BJP IT Cell List: भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। इस गठन में कुल 28 पदाधिकारियों और सदस्यों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

पार्टी संगठन का कहना है कि…

नई कार्यकारिणी में सह संयोजक, कार्यालय प्रभारी, सह कार्यालय प्रभारी और संभाग प्रभारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। इसके साथ ही प्रदेश कार्यसमिति के सदस्यों को भी नामित किया गया है। पार्टी संगठन का कहना है कि आईटी सेल को और अधिक सक्रिय एवं संगठित बनाने के उद्देश्य से यह नई टीम तैयार की गई है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पार्टी की गतिविधियों और नीतियों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी।

Updated on:

14 Feb 2026 05:54 pm

Published on:

14 Feb 2026 05:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / BJP IT Cell List: भाजपा आईटी सेल की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, 28 नेताओं को मिली जिम्मेदारी, देखें List…

