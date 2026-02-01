PM RAHAT Scheme: प्रधानमंत्री राहत स्कीम लागू… सड़क हादसा पीड़ितों को मिलेगा 1.5 लाख तक मुफ्त इलाज

इस मुश्किल समय में, घायल व्यक्ति को फर्स्ट एड देने या हॉस्पिटल ले जाने से जान बचने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, जिसमें तुरंत इलाज से गंभीर नुकसान को कम किया जा सकता है। इस जान बचाने वाले गोल्डन आवर में, पीड़ित को समय पर इमरजेंसी मेडिकल इलाज मुफ़्त और बिना किसी पेमेंट के दिया जाना है। इस स्कीम के तहत, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सड़क पर मोटर गाड़ी (रोड एक्सीडेंट) के इस्तेमाल से सड़क दुर्घटना का शिकार होता है और उसे ऐसी चोटें आई हैं जिनके लिए हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ी है, वह स्कीम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज के लिए एलिजिबल होगा। दुर्घटना के 24 घंटे बाद पहली बार हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले पीड़ितों को इस स्कीम के तहत एलिजिबल नहीं माना जाएगा।