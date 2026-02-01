छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी विश्वरंजन की तबीयत बिगड़ी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विश्वरंजन को पटना स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उन्हें पिछले महीने कार्डियक की समस्या हुई थी। जहां उपचार के दौरान स्थिति बेहत्तर होने पर वेंटिलेटर से हटा लिया गया था। लेकिन, मंगलवार को अचानक तबीयत खराब होने पर दोबारा वेंटिलेटर पर रखा गया है।