11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी विश्वरंजन की तबीयत बिगड़ी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

रायपुर। उपचार के दौरान स्थिति बेहत्तर होने पर वेंटिलेटर से हटा लिया गया था। लेकिन, मंगलवार को अचानक तबीयत खराब होने पर दोबारा वेंटिलेटर पर रखा गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Feb 11, 2026

छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी विश्वरंजन की तबीयत बिगड़ी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विश्वरंजन को पटना स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उन्हें पिछले महीने कार्डियक की समस्या हुई थी। जहां उपचार के दौरान स्थिति बेहत्तर होने पर वेंटिलेटर से हटा लिया गया था। लेकिन, मंगलवार को अचानक तबीयत खराब होने पर दोबारा वेंटिलेटर पर रखा गया है।

बताया जाता है कि उनकी क्रिटिकल स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। बता दें कि विश्वरंजन छत्तीसगढ़ के छठवें डीजीपी रहे हैं। वर्ष 2007 में ओपी राठौर के असामयिक निधन के बाद तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने उन्हें डीजीपी बनाया था। इस पद पर वह करीब साल तक रहे।

भारतीय पुलिस सेवा 1973 बैच के विश्वरंजन को छत्तीसगढ़ सरकार ने डेपुटेशन से बुलाकर जुलाई 2007 में डीजीपी बनाया था। हालांकि राज्य विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ कैडर मिला था। लेकिन, 2007 से पहले छत्तीसगढ़ में पदस्थ नहीं रहे। लंबे समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए एडिशनल डायरेक्टर पद तक पहुंचे थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 11:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी विश्वरंजन की तबीयत बिगड़ी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बिना स्कूल को बताए नहीं होगा फेयरवेल पार्टी और फंक्शन, बाल सरंक्षण आयोग ने कलेक्टर्स और डीईओ को लिखा पत्र

बिना स्कूल को बताए नहीं होगा फेयरवेल पार्टी और फंक्शन, बाल सरंक्षण आयोग ने कलेक्टर्स और डीईओ को लिखा पत्र
रायपुर

CG News: चचेरे भाई निकले गांजा तस्कर, 14 किलो गांजा लेकर जा रहे थे यूपी

CG News: चचेरे भाई निकले गांजा तस्कर, 14 किलो गांजा लेकर जा रहे थे यूपी
समाचार

CG Crime: ड्रग्स तस्करों को पकड़ने पंजाब-हरियाणा तक गया, फिर खुद ही करने लगा तस्करी

CG Crime: ड्रग्स तस्करों को पकड़ने पंजाब-हरियाणा तक गया, फिर खुद ही करने लगा तस्करी
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ के इस स्कूल की अभिनव पहल, प्रार्थना सभा में गूंजेंगी अखबार की सुर्खियां, विद्यार्थियों की दिनचर्या में शामिल हुआ अखबार वाचन

रायपुर

सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में जिला समन्वयक पदों पर भर्ती, जल्दी करें आवेदन

सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में जिला समन्वयक पदों पर भर्ती, जल्दी करें आवेदन
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.