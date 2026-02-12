CGPSC 2025: राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, जानें जरुरी गाइडलाइन

अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर ऑनलाइन प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट और मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।यदि अभ्यर्थी के नाम, सरनेम या फोटो पहचान पत्र में अंतर पाया जाता है, तो उन्हें नाम परिवर्तन से संबंधित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, तभी परीक्षा में प्रवेश मिलेगा।प्रवेश पत्र पर फोटो अस्पष्ट होने की स्थिति में दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो साथ रखना आवश्यक है।