20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दंतेवाड़ा

DSP तोमेश वर्मा को होटल में मारने की थी साजिश! आरोपियों को लेकर क्राइम सीन पर पहुंची पुलिस

DSP Tomesh Verma: सुकमा जिले के डीएसपी तोमेश वर्मा पर हुए जानलेवा हमले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि डीएसपी को सड़क पर नहीं बल्कि होटल में मारने की साजिश थी..

2 min read
Google source verification

दंतेवाड़ा

image

Chandu Nirmalkar

Dec 20, 2025

DSP Tomesh Verma

डीएसपी पर हमले करने वाला आरोपी ( Photo - Patrika )

DSP Tomesh Verma: डीएसपी तोमेश वर्मा पर चाकू से हुए हमले मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। गिरफ्तार दो आरोपियों ने पुलिस को बताया कि डीएसपी को सड़क पर नहीं बल्कि होटल में मारने का प्लान था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि बीच सड़क पर ही डीएसपी पर चाकू से हमला कर दिया। बता दें कि हमला करने वाला आरोपी रमाशंकर साहू आर्मी का रिटायर्ड जवान है।

क्राइम सीन दोहराया

मामले की जांच में जुटी पुलिस आज दोनों आरोपियों को लेकर क्राइम सीन पर पहुंची। पुलिस के कहने पर क्राइम सीन का डेमो किया। बताया ​कि किस तरह से डीएसपी के पास पहुंचे और चाकू से हमला किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड भी जब्त किया है। बताया ये जा रहा है कि डीएसपी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि महिला के साथ उसका मित्र रिटायर फौजी भी है। पूरी प्लानिंग महिला आरोपी ने ही की थी।

फेल हुई प्लानिंग

जांच में पता चला है कि महिला आरोपी और डीएसपी की फोन पर चर्चा हुई। दोनों ने दंतेवाड़ा मिलने का प्लान किया था। डीएसपी को यह मालूम नहीं था कि उसके साथ पुरुष मित्र भी है। दंतेवाड़ा पहुंते ही महिला आरोपी की मुलाकत डीएसपी से हुई। स्कॉर्पियो लेकर डीएसपी पहुंचा। दरवाजा खोला और महिला को अंदर बैठने के लिए कहा। महिला जैसे ही गाड़ी में बैठी, उसके साथ रमाशंकर साहू भी बैठ गया।

चेहरे, गले और सिर में चोट

अचानक से रमाशंकर को गाड़ी में बैठ जाने से डीएसपी और दोनों आरोपियों के बीच विवाद शरू हुआ। इस विवाद के बाद ही होटल नहीं गए। यदि डीएसपी हॉटल में पहुंच जाते तो आरोपी अपने मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते। हमले में घायल तोमेश वर्मा का उपचार जिला अस्पताल चल रहा है। इस हमले में डीएसपी वर्मा के चेहरे गले और सिर में चोटें आई है। चिकित्सकों ने उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Dec 2025 04:06 pm

Published on:

20 Dec 2025 03:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / DSP तोमेश वर्मा को होटल में मारने की थी साजिश! आरोपियों को लेकर क्राइम सीन पर पहुंची पुलिस

बड़ी खबरें

View All

दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

आरटीई के तहत यहां शुरू हो रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन

आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया (photo-patrika)
दंतेवाड़ा

रेलवे की अड़चन से मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना ठप

रेलवे ने लगा दी सीएम की बस सेवा पर ब्रेक (photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

सनातन संस्कृति की ध्वनि से गूंजा गीदम, शिव महापुराण में पंडित मिश्रा का प्रेरक संदेश

शिव महापुराण कथा में पंडित मिश्रा का प्रवचन (photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

CG News: दंतेवाड़ा पुलिस ने पल्लेवाया में खोला नया सुरक्षा कैंप, अब विकास की गति में आएगी तेजी

पल्लेवाया में स्थापित किया नया सुरक्षा कैम्प (photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

दंतेवाड़ा में 7-13 दिसंबर तक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा, डेढ़ लाख श्रद्धालुओं की उम्मीद, तैयारियां चरम पर

प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा (photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.