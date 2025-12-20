DSP तोमेश वर्मा को होटल में मारने की थी साजिश! आरोपियों को लेकर क्राइम सीन पर पहुंची पुलिस

डीएसपी पर हमले करने वाला आरोपी ( Photo - Patrika )
DSP Tomesh Verma: डीएसपी तोमेश वर्मा पर चाकू से हुए हमले मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। गिरफ्तार दो आरोपियों ने पुलिस को बताया कि डीएसपी को सड़क पर नहीं बल्कि होटल में मारने का प्लान था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि बीच सड़क पर ही डीएसपी पर चाकू से हमला कर दिया। बता दें कि हमला करने वाला आरोपी रमाशंकर साहू आर्मी का रिटायर्ड जवान है।
मामले की जांच में जुटी पुलिस आज दोनों आरोपियों को लेकर क्राइम सीन पर पहुंची। पुलिस के कहने पर क्राइम सीन का डेमो किया। बताया कि किस तरह से डीएसपी के पास पहुंचे और चाकू से हमला किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड भी जब्त किया है। बताया ये जा रहा है कि डीएसपी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि महिला के साथ उसका मित्र रिटायर फौजी भी है। पूरी प्लानिंग महिला आरोपी ने ही की थी।
जांच में पता चला है कि महिला आरोपी और डीएसपी की फोन पर चर्चा हुई। दोनों ने दंतेवाड़ा मिलने का प्लान किया था। डीएसपी को यह मालूम नहीं था कि उसके साथ पुरुष मित्र भी है। दंतेवाड़ा पहुंते ही महिला आरोपी की मुलाकत डीएसपी से हुई। स्कॉर्पियो लेकर डीएसपी पहुंचा। दरवाजा खोला और महिला को अंदर बैठने के लिए कहा। महिला जैसे ही गाड़ी में बैठी, उसके साथ रमाशंकर साहू भी बैठ गया।
अचानक से रमाशंकर को गाड़ी में बैठ जाने से डीएसपी और दोनों आरोपियों के बीच विवाद शरू हुआ। इस विवाद के बाद ही होटल नहीं गए। यदि डीएसपी हॉटल में पहुंच जाते तो आरोपी अपने मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते। हमले में घायल तोमेश वर्मा का उपचार जिला अस्पताल चल रहा है। इस हमले में डीएसपी वर्मा के चेहरे गले और सिर में चोटें आई है। चिकित्सकों ने उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई है।
