DSP तोमेश वर्मा को होटल में मारने की थी साजिश! आरोपियों को लेकर क्राइम सीन पर पहुंची पुलिस

मामले की जांच में जुटी पुलिस आज दोनों आरोपियों को लेकर क्राइम सीन पर पहुंची। पुलिस के कहने पर क्राइम सीन का डेमो किया। बताया ​कि किस तरह से डीएसपी के पास पहुंचे और चाकू से हमला किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड भी जब्त किया है। बताया ये जा रहा है कि डीएसपी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि महिला के साथ उसका मित्र रिटायर फौजी भी है। पूरी प्लानिंग महिला आरोपी ने ही की थी।