MGNREGA Protest: मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, बैरिकेड पर हुई झूमा-झटकी

यह योजना ग्रामीण परिवारों की आजीविका की रीढ़ है, लेकिन नए बदलावों से गरीबों के हितों पर चोट पहुंचाई जा रही है। पीसीसी संयुक्त महामंत्री छविंद्र कर्मा ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के नाम से डरती है, इसलिए योजनाओं के नाम बदलकर इतिहास को तोड़-मरोडऩे का प्रयास कर रही है। मनरेगा करोड़ों गरीब मजदूरों की जीवनरेखा है। इसका नाम बदलना गरीबों के अधिकारों पर सीधा हमला और संविधान विरोधी मानसिकता का प्रमाण है। उन्होंने इसे संविधान, लोकतंत्र और गांधीवादी मूल्यों को बचाने की लड़ाई बताया।