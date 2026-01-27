CG News: लखपति दीदियाँ बनीं दिल्ली में विशिष्ट अतिथि, पहली बार कर्तव्य पथ परेड देख गौरवान्वित

इस मौके पर दोनों लखपति दीदियों ने 26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में सहभागिता की तथा जीवन में पहली बार कर्तव्य पथ परेड का भव्य और ऐतिहासिक दृश्य देखा। यह अनुभव उनके लिए अविस्मरणीय एवं प्रेरणादायी रहा। बिम्बति नाग एवं यमुना कडि़यारी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आजीविका के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। दोनों दीदियाँ लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय अर्जित कर न केवल आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं।