दंतेवाड़ा

Danteshwari Temple: मां दंतेश्वरी मंदिर में चोरी के बाद उबाल, कांग्रेस व सर्व समाज धरने पर बैठे

Danteshwari Temple: दंतेश्वरी मंदिर में हुई चोरी के चार दिन बाद भी आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। इसे लेकर जिला कांग्रेस, सर्व समाज ने मंदिर परिसर में धरना प्रदर्शन किया और शंकराचार्य के अपमान व चोरी मामले में कार्रवाई की मांग की।

2 min read
Google source verification

दंतेवाड़ा

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 29, 2026

दंतेश्वरी मंदिर में चोरी (photo source- Patrika)

दंतेश्वरी मंदिर में चोरी (photo source- Patrika)

Danteshwari Temple: दंतेश्वरी मंदिर में चार दिन पहले हुई चोरी के मामले में चोर अब भी बस्तर पुलिस की पकड़ से दूर है। इसके विरोध में जिला कांग्रेस ने दंतेश्वरी मंदिर के सामने प्रदर्शन किया। सर्व समाज व बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण के समक्ष जगतगुरु शंकराचार्य के अपमान एवं माई दंतेश्वरी मंदिर में हुई चोरी के बाद से अब तक अपराधी को पकडऩे में नाकाम राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर जगतगुरु शंकराचार्य जी से माफी मांगने एवं माई दंतेश्वरी मंदिर में हुई चोरी के अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की।

Danteshwari Temple: भाजपा शासन में शंकराचार्य का अपमान बेहद शर्मनाक

मामले में राष्ट्रपति के नाम जगदलपुर नायब तहसीलदार डोमन लाल को ज्ञापन सौंपा गया। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने धरना प्रदर्शन के दौरान कहा कि भाजपा सरकार के आतंक से व लचर कानून व्यवस्था के कारण आज हिन्दुओं की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी भी सुरक्षित नहीं है। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे इस महापाप को करने से भी नहीं घबरा रहे हैं जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की भाजपा सरकार है।

प्रदेश के गृह मंत्री है जो आज शासन और प्रशासन को आयोजनों और प्रयोजनों में उलझा कर रखे हैं। इसी का फायदा उठाकर अपराधी ऐसी जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार के संगठन बजरंग दल, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर में हुई चोरी के बाद से आज पर्यंत तक मुंह तक नहीं खुला है न ही इन संगठनों के द्वारा कोई भी विरोध प्रदर्शन किया गया। मौर्य ने यह भी कहा कि भाजपा शासन में शंकराचार्य का अपमान बेहद शर्मनाक है। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य जी को शाही स्नान करने से रोकना और उनके शिष्यों के साथ की गई अभद्र मारपीट भाजपा की दोहरी राजनीति को उजागर करता है।

गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग

Danteshwari Temple: भाजपा का काम सिर्फ सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना: उमाशंकर: वरिष्ठ कांग्रेसी उमाशंकर शुक्ला ने कहा कि हर मोर्चे पर पूरी तरह से फेल भाजपा सरकार से प्रत्येक वर्ग आज परेशान है। इनका काम ही सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है। आज हमारी आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर में चोरी हो गई और विडंबना देखिए आज 4 दिन हो गए हैं और चोर आज पर्यंत तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। यह है भाजपा सरकार की निष्क्रिय पुलिसिंग, ये है भाजपा सरकार की लचर कानून व्यवस्था। प्रदेश के गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 01:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / Danteshwari Temple: मां दंतेश्वरी मंदिर में चोरी के बाद उबाल, कांग्रेस व सर्व समाज धरने पर बैठे
