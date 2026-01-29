Danteshwari Temple: मां दंतेश्वरी मंदिर में चोरी के बाद उबाल, कांग्रेस व सर्व समाज धरने पर बैठे

प्रदेश के गृह मंत्री है जो आज शासन और प्रशासन को आयोजनों और प्रयोजनों में उलझा कर रखे हैं। इसी का फायदा उठाकर अपराधी ऐसी जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार के संगठन बजरंग दल, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर में हुई चोरी के बाद से आज पर्यंत तक मुंह तक नहीं खुला है न ही इन संगठनों के द्वारा कोई भी विरोध प्रदर्शन किया गया। मौर्य ने यह भी कहा कि भाजपा शासन में शंकराचार्य का अपमान बेहद शर्मनाक है। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य जी को शाही स्नान करने से रोकना और उनके शिष्यों के साथ की गई अभद्र मारपीट भाजपा की दोहरी राजनीति को उजागर करता है।