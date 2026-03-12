12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दंतेवाड़ा

दंतेवाड़ा कलेक्टर के नाम से फर्जी संदेश, IAS देवेश कुमार ध्रुव बोले- यह मेरा नंबर नहीं.. मची खलबली

Fake Message: IAS देवेश कुमार ध्रुव केे नाम से फर्जी संदेश भेजने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि ऐसे फर्जी संदेश पर ध्यान नहीं दें..

2 min read
Google source verification

दंतेवाड़ा

image

Chandu Nirmalkar

Mar 12, 2026

Fake Message, IAS devesh kumar dhruv,

कलेक्टर के नाम से फर्जी नंबर से संदेश भेजने का मामला ( Photo - Patrika )

IAS Devesh Kumar Dhruv: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव केे नाम का दुरुपयोग कर फर्जी संदेश भेजने का मामला सामने आया है। अज्ञात शख्स ने फर्जी कॉन्टैक्ट नंबर से कई लोगों को मैसेज ( Fake Message) भेजा है। इधर इसकी भनक लगते ही जिला प्रशासनिक अफसरों में हड़कंप मच गया। इस संबंध में कलेक्टर ध्रुव ने स्पष्ट किया है कि उक्त नंबर उनका नहीं है और न ही उनके द्वारा किसी प्रकार का संदेश भेजा गया है।

IAS Devesh Kumar Dhruv: फर्जी नंबर या संदेश पर ध्यान न दें..

कलेक्टर ध्रुव ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके नाम का इस्तेमाल कर लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूरी तरह फर्जी है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि ऐसे किसी भी फर्जी नंबर या संदेश पर ध्यान न दें और किसी प्रकार की सहायता या जानकारी साझा न करें। ये पूरी तरह से फर्जी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार का संदेश प्राप्त होता है तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दें, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। कलेक्टर ध्रुव ने नागरिकों से साइबर फ्रॉड के प्रति सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी संदिग्ध कॉल या संदेश के झांसे में न आएं और सतर्कता बरतें।

Fake Message: ऐसे हुआ खुलासा

बताया जा रहा है कि शहर के कुछ लोगों के पास कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के नाम से मैसेज आया। वॉट्सएप मैसेज के लिए लोगों से पैसे की डिमांड की गई। वहीं मैसेज में कलेक्टर का नाम देख लोग हैरत में आ गए। वहीं संदेश भेजने वाला शख्स खुद को कलेक्टर से जुड़ा बताकर लोगों से संपर्क करने का प्रयास कर रहा था। जब इस बात की जानकारी जिला प्रशासन के अफसरों को हुई तो कान खड़े हो गए। फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है।

कलेक्टर की अपील

कलेक्टर ने कहा कि सोशल मीडिया और मोबाइल के माध्यम से होने वाले साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहना बेहद जरूरी है। आज के समय में कई शातिर लोग सरकारी अधिकारियों, संस्थाओं या प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को झांसे में लेने का प्रयास करते हैं। ऐसे मामलों में थोड़ी सी लापरवाही भी लोगों को आर्थिक या अन्य प्रकार की हानि पहुंचा सकती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Mar 2026 05:00 pm

Published on:

12 Mar 2026 04:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / दंतेवाड़ा कलेक्टर के नाम से फर्जी संदेश, IAS देवेश कुमार ध्रुव बोले- यह मेरा नंबर नहीं.. मची खलबली

बड़ी खबरें

View All

दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कमरे में युवक-युवती की फंदे पर लटकी मिली लाश

CG News: कमरे से आई झगड़े की आवाज, कुछ देर बाद युवक-युवती की फंदे पर लटकी मिली लाश(photo-patrika)
दंतेवाड़ा

राशन कार्डधारियों को राहत! फरवरी में नहीं मिला चावल? मार्च में मिलेगा दो महीने का राशन एक साथ

राशन कार्डधारियों को राहत! फरवरी में नहीं मिला चावल? मार्च में मिलेगा दो महीने का राशन एक साथ(photo-patrika)
दंतेवाड़ा

CG Murder News: रिश्तों पर लालच भारी! पोते ने की दादा की हत्या, दो साल बाद गिरफ्तारी

CG Murder News: रिश्तों पर लालच भारी! पोते ने की दादा की हत्या, दो साल बाद गिरफ्तारी(photo-patrika)
दंतेवाड़ा

CG News: हॉस्टल में 10वीं के छात्र की मौत, हाथ में लिखा सुसाइड नोट

Middle East Tensions
दंतेवाड़ा

विश्व प्रसिद्ध दंतेवाड़ा फागुन मड़ई: द्वादशी की सप्तम पालकी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, आस्था का दिखा अद्भुत संगम

विश्व प्रसिद्ध दंतेवाड़ा फागुन मड़ई (photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.