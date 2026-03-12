रायपुर में ठगी का अनोखा तरीका! नकली सोना-चांदी देकर ले उड़े 5 लाख, जांच में खुला राज…

दोनों आरोपियों ने मुरली से कहा कि उनके पास पुराने जमाने का चांदी का सिक्का और सोने की माला है, जिसे वे बेचना चाहते हैं। आरोपियों ने सामान असली बताकर भरोसा दिलाया। आरोपियों की बातों में आकर मुरली केशरवानी ने उन्हें 5 लाख रुपये दे दिए और सिक्का व माला खरीद ली। बाद में जब उन्होंने इसकी जांच कराई तो दोनों ही सामान नकली निकले।