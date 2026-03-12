CG weather update: प्रदेश में गर्मी के बीच मौसम का यू-टर्न, बस्तर संभाग में आंधी-बिजली और बारिश का अलर्ट

CG weather update: प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी राजनांदगांव में दर्ज की गई, जहां तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह राजधानी रायपुर से करीब डेढ़ डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 4 डिग्री तक ज्यादा चल रहा है। रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे गर्मी का असर दिन के साथ रात में भी महसूस हो रहा है।