CG Film: फिल्म मोला लव होगे का गीत डोंट टच माई गगरी

छत्तीसगढ़ी फिल्म मोला लव होगे (Mola Love Hoge) के निर्माता-निर्देशक अनुमोद राजवैद्य ने बताया कि नवोदित सितारे आयुष और तिरंजली फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इनके साथ ही छत्तीसगढ़ के जाने-माने कलाकार करण खान (Karan Khan), रजनीश झांझी, संजय महानंद, पुष्पेंद्र सिंह, जागेश्वरी मेश्राम जैसे बड़े-बड़े कलाकार भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।