Pm Maternity Vandana Scheme: माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में मिला पहला स्थान

मुख्यमंत्री साय ने इस सफलता का श्रेय महिला एवं बाल विकास विभाग की पूरी टीम और समर्पित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि इनके अथक प्रयासों से प्रदेश की लाखों गर्भवती माताओं तक योजना का लाभ समय पर पहुँच रहा है, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ हो रही हैं।