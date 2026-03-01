11 मार्च 2026,

बुधवार

रायपुर

Pm Maternity Vandana Scheme: माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में मिला पहला स्थान

Pm Maternity Vandana Scheme: छत्तीसगढ़ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 93.37 प्रतिशत नामांकन, 83.87 प्रतिशत स्वीकृति दर तथा 93.95 प्रतिशत शिकायतों के त्वरित समाधान का रिकॉर्ड दर्ज किया है।

less than 1 minute read
रायपुर

image

Love Sonkar

Mar 11, 2026

Pm Maternity Vandana Scheme: माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में मिला पहला स्थान

Pm Maternity Vandana Scheme: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रदेश की माताओं के स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षित मातृत्व के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के क्रियान्वयन में बड़े राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राष्ट्रीय रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 93.37 प्रतिशत नामांकन, 83.87 प्रतिशत स्वीकृति दर तथा 93.95 प्रतिशत शिकायतों के त्वरित समाधान का रिकॉर्ड दर्ज किया है। यह उपलब्धि राज्य में योजना के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री साय ने इस सफलता का श्रेय महिला एवं बाल विकास विभाग की पूरी टीम और समर्पित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि इनके अथक प्रयासों से प्रदेश की लाखों गर्भवती माताओं तक योजना का लाभ समय पर पहुँच रहा है, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ हो रही हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मां और शिशु का स्वस्थ भविष्य ही समृद्ध छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव है और राज्य सरकार मातृ-शिशु स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।

Published on:

11 Mar 2026 07:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Pm Maternity Vandana Scheme: माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में मिला पहला स्थान

रायपुर
