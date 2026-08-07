कॅामेडी किंग गोविंदा की फिल्म फ्राइडे 6 जुलाई को रिलीज होगी। इस फिल्म से एक बार फिर गोविंदा कमबैक कर रहे हैं। फिल्म में गोविंदा के साथ न्यू एक्टर वरुण शर्मा भी नजर आने वाले हैं। हाल में फिल्म का ट्रेलर जारी हुआ था। ‘फ्रायडे’ में वो वरुण शर्मा के साथ कॉमेडी का जबर्दस्त तड़का देखने को मिलेगा। फिल्म के कई पोस्टर जारी हो चुके हैं। गोविंद और वरुण शर्मा की फिल्म ‘फ्रायडे’ का निर्देशन अभिषेक डोगरा ने किया है। अभिषेक डोगरा इससे पहले सोनम कपूर और राजकुमार राव की फिल्म ‘डॉली की डोली’ निर्देशित कर चुके हैं। वहीं अगर लेखक की बात करें तो 'फ्राई डे' राजीव कौल द्वारा लिखित है। वह इससे पहले 'हद कर दी आपने','दुल्हे राजा' और 'इश्क' जैसी फिल्मों का लेखन कर चुके हैं। यह फिल्म साजिद कुरेशी द्वारा निर्मित है। फ्राइडे फिल्म की रिलीज डेट पहले 11 मई तय की गई थी लेकिन अब यह 6 जुलाई को रिलीज हो रही है।

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