Raipur: गौमाता पर बनी पहली फिल्म गोदान का ट्रेलर लॉन्च

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 27 जनवरी को राजधानी रायपुर (Raipur) स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गौमाता पर बनी पहली फिल्म गोदान का ट्रेलर लॉन्च (Trailer Launch) किया। सीएम साय ने फिल्म गोदान (Godaan) को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री (Tax Free) किए जाने की घोषणा की। इस अवसर पर अजीत महापात्र, शांतनु शुक्ला, फिल्म के निर्माता एवं निर्देशक विनोद चौधरी (Producer-Director Vinod Chaudhary), डॉ आईपी सिंह, सुबोध राठी सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे। बता दें कि गौमाता (Cow) की महत्ता को अभिव्यक्त करने वाली दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति मथुरा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत कामधेनु इंटरनेशनल प्रोडक्शंस (Kamdhenu International Productions) की फिल्म गोदान 6 फरवरी को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
