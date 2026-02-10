Weather Update: मौसम का मिजाज बदला… अगले 3 दिन में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री बढ़ेगा, होली तक हल्की ठंड बरकरार

अंबिकापुर अभी भी सबसे ठंडा चल रहा है। वहां सोमवार को न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री रहा। पेंड्रारोड में 10.8 डिग्री रहा। मंगलवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 31 व न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के आसपास रह सकता है। यानी रात व सुबह हल्की ठंड जारी रहेगी। खाड़ी में कोई सिस्टम नहीं बनने के कारण उत्तर से आने वाली बर्फीली हवा सरगुजा संभाग को सर्द कर रही है। मध्य छत्तीसगढ़ में भी ग्रामीण इलाकों में अच्छी ठंड है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार होली तक रात में हल्की ठंड बरकरार रहेगी।