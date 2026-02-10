6 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात, 2730 MBBS सीटों पर होगा एडमिशन, जानें आवेदन की तारीख और कटऑफ में मिलेगी राहत

12वीं बायोलॉजी में अध्ययनरत या पास छात्र 8 मार्च तक ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। 3 मई को नीट यूजी होगी। इसमें पात्र छात्र काउंसलिंग में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। एडमिशन मेरिट के अनुसार होगा। इस साल कटऑफ काफी हाई गया था। यूआर में 720 में 470 अंक लाने वाले छात्रों को मुश्किल से सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस की सीट मिली थी। दरअसल नीट का परचा काफी कठिन था, जिससे छात्रों को ज्यादा स्कोर लाने में परेशानी हुई। पिछले साल नेशनल टॉपर ने 720 में 682 नंबर लाया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि परचा कितना कठिन था।