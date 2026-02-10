डेढ़ घंटे भूखे बैठे रहे कलाकार.. बदइंतजामी पर भड़के MLA रोहित साहू, रेस्टोरेंट में खिलवाया खाना

Rajim mela 2026: मुख्य मंच पर प्रस्तुति देने आए कलाकारों को कार्यक्रम समाप्ति के बाद लगभग डेढ़ घंटे तक बैठाए रखा गया, जबकि उन्हें भोजन तक उपलब्ध नहीं कराया गया। कलाकारों के साथ हुए इस व्यवहार की जानकारी मिलते ही विधायक रोहित साहू स्वयं मौके पर पहुंचे। विधायक ने जिला प्रशासन के अधिकारियों और इवेंट कंपनी के प्रतिनिधियों से मौके पर ही जवाब-तलब किया। उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि राजिम कुंभ आस्था, संस्कृति और प्रदेश की पहचान से जुड़ा आयोजन है।