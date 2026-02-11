District Congress President: दिल्ली बैठक के बाद बड़ा फैसला, बदले जाएंगे जिला कांग्रेस अध्यक्ष, दीपक बैज का बयान

बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और महासचिव केसी वेणुगोपाल उपस्थित रहे। नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि जिला अध्यक्ष संगठन की मजबूती की आधारशिला हैं, इसलिए उन्हें वैचारिक रूप से स्पष्ट और रणनीतिक रूप से सक्षम बनाना प्राथमिकता है। यह नई व्यवस्था संगठन को अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।