11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई! ग्राहक को हेरोइन देते रंगे हाथों आरक्षक गिरफ्तार, 8 आरोपी भेजे गए जेल

Constable arrested with heroin: नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के दौरान आमानाका थाना में पदस्थ आरक्षक हिमांशु बर्मन हेरोइन सप्लाई करते गिरफ्तार हुआ।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 11, 2026

हेरोइन के साथ आरक्षक गिरफ्तार (photo source- Patrika)

हेरोइन के साथ आरक्षक गिरफ्तार (photo source- Patrika)

NDPS Act Raipur: रायपुर में चल रही एंटी-ड्रग कार्रवाई के बीच एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। आमानाका पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल हिमांशु बर्मन को हेरोइन के साथ पकड़ा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह कथित तौर पर एक कस्टमर को हेरोइन सप्लाई कर रहा था, तभी टिकरापारा पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है।

NDPS Act Raipur: नशे के खिलाफ कमिश्नरेट का विशेष अभियान

DCP सेंट्रल जोन के निर्देशन में नशे के विरुद्ध विशेष और सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सूखे नशे की बिक्री, सेवन और सुनसान स्थानों जैसे अंधेरी गलियों व पार्किंग एरिया में अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ACP कोतवाली डिवीजन के अंतर्गत आने वाले सभी थाना क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर छापेमारी और धरपकड़ की कार्रवाई की गई।

गांजा बिक्री करते दो आरोपी गिरफ्तार

थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने OCM चौक स्थित PWD कार्यालय परिसर के पास दबिश दी। सूचना थी कि दो युवक अवैध रूप से गांजा रखकर उसकी बिक्री कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम ऋषभ तांडी उर्फ रिक्की (21 वर्ष) और सौरभ तांडी (22 वर्ष) निवासी नेहरू नगर, थाना सिटी कोतवाली, जिला रायपुर बताए।

NDPS Act Raipur: NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज

दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20(b) के तहत मामला दर्ज किया गया है। बरामद गांजा जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि शहर में नशे के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Feb 2026 03:00 pm

Published on:

11 Feb 2026 02:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई! ग्राहक को हेरोइन देते रंगे हाथों आरक्षक गिरफ्तार, 8 आरोपी भेजे गए जेल

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: अन्य राज्यों से गाड़ी लाना हुआ सस्ता, रजिस्ट्रेशन टैक्स में अब 50% की भारी छूट

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Cabinet Meeting: किसानों को होली से पहले मिलेगा 3100 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान, बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले, देखें

बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले (फोटो सोर्स- DPR)
रायपुर

Rural Banking Expansion in CG: छत्तीसगढ़ में बदल रहा बैंकिंग का भूगोल, गांव और कस्बे बने नए फाइनेंशियल हब, देखें स्पेशल रिपोर्ट

गांव बन रहे छत्तीसगढ़ का नया फाइनेंशियल हब (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

Land Guideline: 10 दिन बाद भी जमीन की नई गाइडलाइन अपलोड नहीं, हजारों रजिस्ट्रियां अटकी

CG News, Land rate
रायपुर

भूपेश बघेल के दावे से गरमाई सियासत, बोले- मोदी-शाह ने BJP जॉइन करने का दिया ऑफर, जानें और क्या कहा?

मोदी-शाह ने BJP जॉइन करने ऑफर दिया (photo source- Patrika)
रायपुर

रायपुर के छात्र ने PM मोदी को खिलाई ठेठरी, स्वाद लेकर पूछे- कैसे बनती है?

CG News, PM Modi se sawal
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.