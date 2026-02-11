NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई! ग्राहक को हेरोइन देते रंगे हाथों आरक्षक गिरफ्तार, 8 आरोपी भेजे गए जेल

थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने OCM चौक स्थित PWD कार्यालय परिसर के पास दबिश दी। सूचना थी कि दो युवक अवैध रूप से गांजा रखकर उसकी बिक्री कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम ऋषभ तांडी उर्फ रिक्की (21 वर्ष) और सौरभ तांडी (22 वर्ष) निवासी नेहरू नगर, थाना सिटी कोतवाली, जिला रायपुर बताए।